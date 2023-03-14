Yandex Cloud Partner Meetup Kazakhstan. Алматы
Yandex Cloud официально открывает партнерскую программу для рынка Казахстана.
15 марта в Алматы пройдет Yandex Cloud Partner Meetup Kazakhstan. Спикеры презентуют программу, расскажут об основных сценариях продаж облачных сервисов, обсудят новости и планы по технологическому развитию платформы. Разберемся, как эффективно решать клиентские задачи и развивать совместный сервисный бизнес с Yandex Cloud.
В программе встречи:
— обзор партнерской программы Yandex Cloud для Казахстана;
— возможности для развития совместного бизнеса и продаж;
— разбор продуктовых новинок Yandex Cloud;
— обсуждение практического опыта партнеров.
Встреча будет интересна текущим и потенциальным партнерам Yandex Cloud: собственникам, генеральным и операционным директорам, CIO, CTO, директорам по консалтингу, коммерческим директорам и руководителям отделов продаж, техническим лидам и старшим архитекторам.
Встреча пройдет офлайн, также будет вестись онлайн-трансляция. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.
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