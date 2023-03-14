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Yandex Cloud Partner Meetup Kazakhstan. Алматы

Yandex Cloud официально открывает партнерскую программу для рынка Казахстана.

Мероприятие пройдет 15 марта 2023 года
Место проведения — г. Алматы, пр-т Достык 104 A, Novotel Almaty City Center

15 марта в Алматы пройдет Yandex Cloud Partner Meetup Kazakhstan. Спикеры презентуют программу, расскажут об основных сценариях продаж облачных сервисов, обсудят новости и планы по технологическому развитию платформы. Разберемся, как эффективно решать клиентские задачи и развивать совместный сервисный бизнес с Yandex Cloud.

В программе встречи:

— обзор партнерской программы Yandex Cloud для Казахстана;
— возможности для развития совместного бизнеса и продаж;
— разбор продуктовых новинок Yandex Cloud;
— обсуждение практического опыта партнеров.

Встреча будет интересна текущим и потенциальным партнерам Yandex Cloud: собственникам, генеральным и операционным директорам, CIO, CTO, директорам по консалтингу, коммерческим директорам и руководителям отделов продаж, техническим лидам и старшим архитекторам.

Встреча пройдет офлайн, также будет вестись онлайн-трансляция. Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

Организатор — Yandex Cloud

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