PROFIT Security Day. Казахстан

Информационная безопасность для бизнеса — конференция для руководителей и специалистов по ИБ и информационным технологиям.

Информационная безопасность остается одним из самых актуальных вопросов. Пандемия привела к тому, что картина периметра организаций претерпела значительные изменения, сильно размылась. Спустя несколько после вспышек коронавируса и карантинных ограничений люди привыкли работать онлайн не хотят возвращаться в офисы. На плечи безопасников легла задача не только по защите внутреннего периметра, но и удаленных пользователей. И все это — в условиях активизации киберпреступников, которые увидели для себя новые возможности в организации атак. В условиях растущего разнообразия угроз организации должны выстраивать комплексную систему защиты.

На конференции PROFIT Security Day ведущие эксперты по информационной безопасности расскажут, на что обратить внимание в первую очередь, как избежать серьезных потерь от взломов, какие решения использовать. Конференция будет полезна любым государственным и коммерческим организациям, для которых важна информационная безопасность.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.