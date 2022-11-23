EdCrunch Reload 2022. Алматы

Самая крупная в Европе и СНГ образовательная конференция

В Алматы пройдет EdCrunch Reload 2022. В этом году основная тема конференции — «Слияние разума и технологий». Спикеры расскажут, как трансформировать обучение с помощью нейробиологии и устранить формальные подходы к преподаванию, а также покажут, как создавать учебные программы с включением игр, виртуальной реальности и дизайн-мышления.

Ключевые спикеры:

— Марк Брэкетт, директор и основатель Йельского центра эмоционального интеллекта, профессор Детского учебного центра при Йельском университете.

— Сандра ван Алдерен-Смитс, когнитивный нейробиолог, исследователь в области учебной мотивации, научный сотрудник Саксонского университета прикладных наук.

— Эрин Клейбоу, нейробиолог, заместитель профессора психологии в Университете Вирджинии.

Конференция пройдёт офлайн и онлайн:

— в Алматы на площадках Дворца Республики, гостиниц «Казахстан» и Novotel Almaty.

— онлайн из любой точки мира на платформе Edcrunch.online.

Купить билеты и почитать подробности можно по ссылке.