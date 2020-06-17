Cisco Connect Online 2020. Казахстан
Виртуальная конференция пройдет в течение нескольких дней и будет включать онлайн-игру, тематические сессии и технические тренинги.
9, 11 и 15–18 июня 2020 года пройдет Cisco Connect Online ― виртуальная конференция для IT-профессионалов, где можно будет обсудить новые вызовы и возможности в сфере информационных технологий. Главные темы Cisco Connect Online ― сетевые и облачные решения, технологии совместной работы, ЦОД, информационная безопасность и Интернет вещей.
Цифровая трансформация уже стала абсолютной реальностью во всех отраслях и индустриях. Для успешного решения задач в условиях экономики нового типа бизнес нуждается в комплексных информационных платформах для сбора данных, их анализа, передачи и защиты. Компания Cisco строит такие системы, помогая заказчикам извлекать максимум пользы из окружающих данных и превосходить за счет этого конкурентов на рынке.
В рамках виртуальной конференции Cisco Connect Online мы расскажем о цифровых архитектурах Cisco, которые формируют новые источники дохода и открывают новые возможности для роста. IT-решения, представленные в ходе мероприятия, будут интересны руководителям и представителям бизнес-подразделений, IT-специалистам, а также всем, кто желает быть в курсе инноваций в телеком-области.
Конференция пройдет в три этапа:
9 июня ― онлайн-игра «Захвати флаг» по трем направлениям: кибербезопасность, корпоративные сети и ЦОД. В ходе игры сетевые инженеры и эксперты в области кибербезопасности смогут продемонстрировать и усовершенствовать свои навыки использования решений Cisco в разных ситуациях. Имена победителей будут оглашены 11 июня. Более подробную информацию смотрите на сайте конференции.
11 июня ― пленарный день для IT-руководителей, IT-профессионалов, визионеров и всех, кто хочет понять тенденции индустрии.
15-18 июня ― углубленные технические сессии для IT-профессионалов и системных инженеров, которые хотят повысить уровень знаний технологий Cisco. Расписание сессий доступно на сайте конференции.
Среди ключевых спикеров пленарного дня конференции (11 июня) ― известные руководители, управляющие и технические директора из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Украины и других стран:
— Олег Боднар, региональный менеджер Cisco в СНГ;
— Алексей Бессараб, директор по технологиям Cisco в СНГ;
— Владимир Соболев, глава представительства Cisco в Казахстане и Кыргызстане;
— Владимир Орлов, глава представительства Cisco в Азербайджане;
— Вадим Клыгун, глава представительства Cisco в Республике Беларусь;
— Сергей Мартынчук, глава представительства Cisco в Украине, Армении, Грузии, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане;
— Джим Грабб, главный евангелист по технологиям Cisco
— Эрик Греффье, управляющий директор подразделения технологических специалистов Cisco в регионе EMEAR;
— Джеймс Харви, технический директор AppDynamics в регионе EMEAR;
— Юрий Довгань, системный инженер Cisco;
— Владимир Илибман, менеджер направления ИБ Cisco;
— Игорь Сукайло, системный инженер Cisco.
А также представители компаний-заказчиков Cisco:
— Вячеслав Нехороших, CIO группы компаний «Фокстрот»;
— Сергей Детюк, генеральный директор «Метинвест Диджитал»;
— Нурлан Мейрманов, управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком»;
— Александр Гревцев, директор по ИТ ТОО «Корпорация Казахмыс»;
— Александр Щербов, начальник сектора системной поддержки компьютерной техники и систем АО «АрселорМиттал Темиртау»;
— Эмин Сеидов, ИТ-консультант Azedunet.
Основные темы пленарного дня:
— роль информационных технологий в текущих условиях;
— развитие сетей 5G;
— отраслевые кейсы использования технологий (розница, телеком, промышленность);
— обзор решений и возможностей Cisco в сфере ЦОД, кибербезопасности, совместной работы и промышленного IoT.
В ходе двухпотоковых технических сессий, которые пройдут 15–18 июня, зрители смогут ознакомиться с новинками и практикой использования технологий и решений Cisco в сфере корпоративных сетей, промышленного Интернета вещей, безопасности, ЦОД и облаков, а также решений для совместной работы.
Ознакомиться с полной программой мероприятия и зарегистрироваться для участия в конференции можно на сайте.