Серия вебинаров по оптимизации бизнес-процессов с помощью технологий Microsoft.

В связи с пандемией COVID-19, резко вырос спрос на оптимизацию внутренних процессов компаний. Мы предлагаем ознакомиться с решениями, которые помогут повысить эффективность бизнеса и снизить затраты за счет использования технологий компании Microsoft и миграции в облачную среду MS Azure. При поддержке компании Microsoft в Украине и Казахстане компания Infopulse запускает серию вебинаров, в которых эксперты расскажут о комплексных решениях на базе облачной платформы MS Azure. Данные решения были специально разработаны для улучшения бизнес процессов, расширения сетевых возможностей и усиления кибербезопасности. Кроме того, вы сможете узнать и о других продуктах компании Microsoft, созданных для повышения продуктивности и ведения эффективной коммуникации в условиях удаленной работы.

28 апреля состоится вебинар «Быстрое восстановление систем с Azure Backup & Disaster Recovery». Спикер — Вадим Попов, Expert IT Engineer, Managed Services and Solutions, Infopulse.

— Технологии и методы обеспечения отказоустойчивости Azure.

— Резервное копирование и восстановление IT-систем.

— Обзор и демонстрация сервиса Azure Site Recovery.

— Анализ архитектур гибридных отказоустойчивых решений.

Время проведения вебинара: 10:00 AM — 13:00 PM EEST.