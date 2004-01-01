Homeoffice сотрудника: 3 уровня защиты. Казахстан

Серия вебинаров. Защита сотрудника от самого сотрудника в домашних условиях.

Многие компании уже перевели своих сотрудников на удаленную работу. Однако все ли позаботились о защите Homeoffice сотрудников? Citrix выделяет три уровня защиты Homeoffice, которые необходимо обеспечить.

Вебинары «Homeoffice сотрудника» пройдут по трем темам:

— 15 апреля: Защита сотрудника от самого сотрудника в домашних условиях.

— 21 апреля: Защита от внешних угроз. Как защитить homeoffice от внешних угроз и обеспечить доступность рабочего места 24/7/365.

— 28 апреля: Контроль и защита устройств сотрудника.

На вебинарах мы расскажем, на что важно обращать внимание, когда вы переводите сотрудников на удаленную работу; как защитить информацию, к которой есть доступ у сотрудников, и, следовательно, как защитить свой бизнес.

В серии вебинаров вы узнаете:

— Какие 3 уровня защиты нужно обеспечить.

— Как поддержать непрерывность бизнеса и оснастить сотрудников всеми необходимыми инструментами.

— Как проследить за используемыми корпоративными данными и обеспечить их максимальную безопасность в условиях удаленной работы.

Вебинары будут интересны руководителям отделов безопасности, руководителям проектов и архитекторам компаний. Для участия в вебинарах необходима предварительная регистрация. Зарегистрированным пользователям вебинары будут доступны в записи после их проведения.

Начало — в 12:00 по времени Нур-Султана, продолжительность — 1 час.