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Казпочта дарит автомобиль. Казахстан

Необходимо быть владельцем платежной карты Казпочты и совершить с ее помощью платежи на общую сумму не менее 25 000 тенге.

Мероприятие пройдет 21 октября 2019 — 15 января 2020 года
Место проведения — Казахстан

Акцию, ставшую традиционной, Казпочта проводит для своих клиентов по всей стране. Главный приз, автомобиль Hyundai Tucson, будет разыгран между казахстанцами, принявшими участие в акции, которая пройдет в период с 21 октября 2019 г. по 15 января 2020 г. включительно.

Чтобы участвовать в розыгрыше автомобиля и других ценных призов, необходимо быть владельцем платежной карты Казпочты и совершить с ее помощью платежи на общую сумму не менее 25 000 тенге в период проведения акции. К участию допускаются платежи за товары и услуги, совершенные в том числе и в онлайн-режиме. Не участвуют в акции платежи за коммунальные услуги, услуги сотовых операторов, платежи в бюджет (налоговые и иные обязательные платежи в бюджет), платежи по заемным операциям, платежи, совершенные с использованием других платежных карт, переводы, осуществленные в пользу третьих лиц либо на другие платежные карты, и иные платежи. Каждый участник акции может совершить неограниченное количество платежей и участвовать в акции с каждым из них.

Помимо автомобиля будут разыграны iPhone 11, Apple iPad mini и 10 фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 4. Розыгрыш призов состоится 20.01.2020 г. в прямом эфире на официальных аккаунтах Казпочты в соцсетях, с помощью генератора случайных чисел. Информация о победителях будет размещена в официальных аккаунтах в соцсетях и на сайте организатора.

Организатор — АО «Казпочта»
г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 37
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