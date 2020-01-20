Казпочта дарит автомобиль. Казахстан

Необходимо быть владельцем платежной карты Казпочты и совершить с ее помощью платежи на общую сумму не менее 25 000 тенге.

Акцию, ставшую традиционной, Казпочта проводит для своих клиентов по всей стране. Главный приз, автомобиль Hyundai Tucson, будет разыгран между казахстанцами, принявшими участие в акции, которая пройдет в период с 21 октября 2019 г. по 15 января 2020 г. включительно.

Чтобы участвовать в розыгрыше автомобиля и других ценных призов, необходимо быть владельцем платежной карты Казпочты и совершить с ее помощью платежи на общую сумму не менее 25 000 тенге в период проведения акции. К участию допускаются платежи за товары и услуги, совершенные в том числе и в онлайн-режиме. Не участвуют в акции платежи за коммунальные услуги, услуги сотовых операторов, платежи в бюджет (налоговые и иные обязательные платежи в бюджет), платежи по заемным операциям, платежи, совершенные с использованием других платежных карт, переводы, осуществленные в пользу третьих лиц либо на другие платежные карты, и иные платежи. Каждый участник акции может совершить неограниченное количество платежей и участвовать в акции с каждым из них.

Помимо автомобиля будут разыграны iPhone 11, Apple iPad mini и 10 фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 4. Розыгрыш призов состоится 20.01.2020 г. в прямом эфире на официальных аккаунтах Казпочты в соцсетях, с помощью генератора случайных чисел. Информация о победителях будет размещена в официальных аккаунтах в соцсетях и на сайте организатора.