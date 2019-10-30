Meetup of Kazakhstan Digital Mining Industry. Нур-Султан

Налаживание деловых связей и обмен опытом между представителями сообщества криптомайнинговой индустрии.

ОЮЛ «Национальная Ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров в РК» совместно с «BlockchainKZ» приглашает всех желающих принять участие в Meetup of Kazakhstan Digital Mining Industry. Основная цель мероприятия — налаживание деловых связей и обмен опытом между представителями сообщества криптомайнинговой индустрии. В рамках мероприятия пройдет панельная дискуссия, на которой будет обсуждаться видение компаний, работающих в сфере строительство и эксплуатаций дата-центров в РК.

Также выступят приглашенные зарубежные спикеры, которые поделятся с участниками своими опытом и знаниями в сфере строительство дата-центров.

Участники мероприятия: компании цифрового майнинга, государственные организации, площадки для дата-центров, таможенные организации, хостинговые компании, поставщики энергетического и IT-оборудования, строительные и инжиниринговые подрядчики, майнинг пулы, представители услуг крипторынка.