Бюджетный трансформер: ASUS BR1402F

Серия ноутбуков BR разработана специально для образовательного сегмента, но эти крепкие машинки, способные выдержать небрежное обращение, будут востребованы и в других отраслях. Подробности — в нашем обзоре.

Пройти через игольное ушко в систему образования пытались многие производители. Например, культовый Psion с «семеркой» активно продвигал свое детище в образовательной системе Малайзии еще на рубеже прошлого/текущего века. Где-то в это же время был eMate (основанный на Apple Newton), который также пытался войти в этот «голубой океан». Позже появился XO-1 от некоммерческой организации One Laptop Per Child. В проекте было много участников и грандов рынка, например, Intel. Что касается Asus, то у компании тоже был подобный проект, и весьма успешный — Asus Eee PC. Его в компании ориентировали, в том числе, для школьников и студентов. Стоил он что-то около 200 долларов, и это был на тот момент настоящий прорыв — легкий, компактный и недорогой мобильный ПК за смешные деньги.

Но, несмотря на локальные успехи, в целом какого-то мощного прорыва в то время так и не произошло. Во многом потому, что сама система образования не была готова к цифровизации — были резонные опасения, что слишком быстрая дигитализация может навредить традиционной системе образования. Более того, в тот момент не существовало и понимания, каким образом вычислительное устройство способно стать частью образовательного процесса — ни алгоритмов, ни скриптов, ни контента. Тем не менее, спустя 15-20 лет с момента первых попыток, можно констатировать, что лаптоп стал в некоторых случаях обязательным элементом образовательного процесса. И этим определяется достаточно высокая конкуренция на рынке — рынок образования большой, но при этом… супербюджетный по своим ценовым рамкам. Давайте попытаемся сформулировать некие гипотетические параметры мобильного ПК для школьника/студента.

Во-первых — производительность. Это должен быть середнячок — в идеале без компромиссов, но в такой нише так не бывает. Удалим «без компромиссов» и оставим «середнячок».

Во-вторых — дизайн. Инженеры должны поработать над тем, чтобы мобильный ПК соответствовал аудитории — удобный, с дополнительными элементами, которые усиливают его защиту от физических воздействий плюс новые возможности для ввода информации. Желательно, чтобы он был еще и трансформером. Потому что этот ПК будет не только учебным лаптопом, но и выходить за эти рамки — то есть, применяться и в школе, и дома, и в офисе.

В-третьих — интерфейсы. Тут нужен разумный компромисс.

В-четвертых — цена. Тут изобретать нечего — мобильный ПК для школьника/студента должен быть доступным.

В-пятых — полезные бонусы. Всегда будут кстати.

С этой точки зрения нам было весьма интересно посмотреть на мобильный ПК для школьника/студента от Asus. Получилось ли тайваньскому гиганту создать устройство, которое затмит успех Eee PC, хотя, формально, конечно, они находятся в разных нишах.

Итак, BR1402F

Серия BR пока не имеет собственного названия (как, например, ExpertBook), но представляет собой самостоятельную линейку ноутбуков ASUS, которая разработана специально и исключительно для школьного обучения. Как сообщают в компании, на конец 2023 года в нее входят модели с экранами 11,6 и 14 дюймов и, учитывая потенциал рынка, в ASUS уверены, что она будет развиваться и далее. У нас в редакции — старшая модель.

Начнем с корпуса. Тут, конечно, ожидания реализованы на все 100% — это прочная конструкция, облаченная в обрезиненный корпус со специальным покрытием ASUS Antibacterial Guard (антибактериальное). Второе в этой части — стойкое к царапинам стекло (Corning Gorilla Glass), третье — влагостойкая клавиатура. Визуально резиноподобное покрытие выглядит как бампер-окантовка плюс обрезиненный прилив на днище, который обеспечивает защиту от ударов и облегчает переноску ПК. Усилены также шарниры экрана и интерфейсные разъемы, то есть, BR1402F рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Несколько слов о водозащите. В BR1402F клавиатура «выдерживает» до 400 мл жидкости. То есть, такое количество не способно просочится в корпус, а значит, повредить внутренние компоненты. Важная особенность BR1402F — это модульная конструкция, которая позволяет значительно упростить техобслуживание и апгрейд устройства.

В целом, вся эта совокупность защитных элементов резонно выражается в соответствии ASUS BR1402F требованиям MIL-STD 810. Милитари-стандарт MIL-STD-810 является системой стандартов министерства обороны США, описывающих совокупность методов воздействия окружающей среды, стойкость к неблагоприятным воздействиям на испытуемый образец (планшета, компьютера, любого мобильного электротехнического устройства). В стандарте описывается ряд методик тестирования различных устройств в различных условиях. Соответствие этим стандартам означает, что BR1402F успешно прошел тестирование.

Конструктивно ASUS BR1402F — это мобильный ПК-трансформер, то есть, сочетающий в себе два устройства одновременно — ноутбук и планшет (14-дюймовый экран IPS с раскрытием на 360 градусов, FHD 1920×1080). Конечно, есть здесь и стилус, который позволяет реализовать рукописный ввод и задействовать целый спектр соответствующих приложений. К сожалению, стилус — это дополнительная опция.

ASUS BR1402F оснащен двумя веб-камерами — основная на верхней крышке (с физической шторкой — 1080p FHD), дополнительная — над клавиатурой (720p HD). Это позволяет использовать видеосвязь как в режиме ноутбука, так и в режиме планшета. Кроме того, система интеллектуального шумоподавления эффективно удаляет шумы во время звонков и конференций (по оценке производителя, веб-камера ASUS BR1402F способна устранять до 94% шумов изображения в условиях плохой освещенности). Кстати, индикатор статуса ноутбука встроен в верхнюю крышку, чтобы преподаватель мог сразу увидеть проблемы с оборудованием учащегося, а время автономной работы составляет до 10 часов.

Несколько слов об интерфейсах

ASUS BR1402F имеет 4 разъема USB, включая 2 с интерфейсом Type С, а также HDMI и разъем Ethernet. Высокоскоростной разъем USB-C3.2 Gen 2 поддерживает подключение монитора (DisplayPort) и питание по стандарту PowerDelivery. Добавим сюда замок Кенсингтона и две дополнительные опции — сканер отпечатка пальца и аппаратное шифрование с помощью TPM 2.0.

Все это строится вокруг платформы Core i3-N305, хотя есть варианты с другими конфигурациями (среди них на сайте производителя упоминаются Intel N200 1.0 GHz и Intel N100 0.8 GHz). Графика Intel UHD Graphics, оперативной памяти от 8 Гб DDR4 SO-DIMM (максимальный объем 16 ГБ), подсистема хранения представлена SSD объемом 256 ГБ, наконец, есть два слота расширения: 1x слот DDR4 SO-DIMM и 1x M.2 2280 PCIe 3,0×4. В качестве беспроводных интерфейсов — Wi-Fi 6 (802.11ax) плюс Bluetooth 5.3 или Wi-Fi 5 (802.11ac) плюс Bluetooth 4.1. Звук построен на технологии Dirac, есть встроенный спикер, а также микрофонный массив. Вес устройства около 1,7 кг в зависимости от конфигурации.

И бонусы. Здесь есть пакет фирменных приложений MyASUS, McAfee. В функционале MyASUS — системная диагностика, профили работы вентиляторов, оптимизация изображения (Splendid), оптимизация видео (Tru2Life), блокировка функциональных клавиш, оптимизация Wi-Fi-роуминга (WiFi SmartConnect) и т. д.

И теперь цена — она менее 500 долларов США.

Подсчитаем, что сошлось

Собственно, тут и подсчитывать не нужно. ASUS BR1402F получился очень хорошо сбалансированным, сегментированным мобильным ПК, защищенным по военному стандарту, а при этом еще и по очень привлекательной цене. Разработчики уделили много сил дизайну и сделали действительно крепкую машинку, способную выдержать и небрежное обращение, и работу в условиях, где, грубо говоря, никто пыль с лаптопа не сдувает — тут и обрезиненный корпус, и усиленные петли, и защитное стекло как на современных смартфонах. Где вы еще такое видели за подобную цену?!





Думаю, особая благодарность будет высказана разработчикам в части поворотного экрана — до сих пор эта опция считалась очень дорогой, присущей лишь топовым устройствам. С ASUS BR1402F такие стереотипы рушатся. По начинке и интерфейсам ASUS BR1402F полностью соответствует сегменту — выглядит очень достойно, без ненужных излишеств. Ну, и полезные бонусы. Повторяться не будем, ранее озвучено.

Итак. Глядя на ASUS BR1402F, мы приходим к мнению, что потенциальный спрос вряд ли ограничится исключительно образовательной средой — везде, где требуется защищенный ПК, способный долго и бесперебойно работать в условиях, мягко говоря, далеких от офисных, такие устройства будут весьма кстати, а наличие сертификации MIL-STD 810 — это большой и неоспоримый плюс в части использования ASUS BR1402F далеко за пределами образовательного учреждения.