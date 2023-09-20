Apple для бизнеса официально в Казахстане

В Казахстане официально запустилось направление Apple B2B — Apple для бизнеса. Компании, использующие устройства Apple, получат полноценный сервис и поддержку.

В настоящее время в казахстанском бизнес-сегменте насчитывается более 100 тысяч устройств Apple, однако до сегодняшнего дня компании не могли рассчитывать на их полноценное обслуживание. Благодаря официальному запуску В2В направления корпоративные устройства Apple получат полный пакет услуг и сопровождения.

Преимущества для бизнеса

Компаниям, закупающим устройства Apple (MacBook, iPad, iMac, iPhone и другие) для корпоративных нужд, теперь доступен ряд опций:

— заказ устройств с выбором необходимых конфигураций — возможность подобрать опциональный объем оперативной, встроенной памяти, процессор и другие компоненты;

— услуга Buy& Try, позволяющая купить MacBook, использовать в течение 30 дней и, если они по каким-то причинам не подошли, возможно сделать возврат и вернуть их полную стоимость;

— сдача старых устройств по программе Trade-in в счет стоимости новых, благодаря чему компании смогут значительно сократить расходы на обновление корпоративной техники;

— услуга BuyBack — в течение пяти лет со дня покупки возможен выкуп ваших корпоративных устройств по остаточной стоимости (законтрактованный и запланированный trade-in);

— полноценное обучение сотрудников: сертифицированные тренеры Apple проинструктируют, как пользоваться устройствами максимально эффективно с учетом специфики вашего бизнеса;

— закрепленный за вашей компанией персональный менеджер сможет оказывать помощь в решении срочных вопросов;

— полное сопровождение по интеграции устройств в действующие ИТ-экосистемы заказчиков и разворачиванию систем управления корпоративной техникой Apple.

Управляемость и Безопасность

Для управления мобильными устройствами предприятия используют решение, которое содержит ряд важных корпоративных настроек. Управление мобильными устройствами, или MDM, объединяет смартфоны, ноутбуки, планшеты.

Компания Jamf занимает лидирующую позицию в отрасли MDM (Mobile Device Management) для компаний, внедряющих устройства Apple в свой бизнес. MDM ориентирована на работу именно с устройствами Apple и поддерживает очень тесные связи с ее разработчиками. Почти все крупные предприятия, которые выбрали технику Apple, используют Jamf, который стал доступен в Казахстане.

MDM от Jamf предоставляет следующие возможности:

— развертывание без касания;

— инвентаризация всего парка компьютеров;

— контроль безопасности;

— управление системными обновлениями;

— конфигурация устройств;

— управление приложениями;

— удаление и восстановление данных.

Следует отметить, что использование неофициального оборудования Apple влечет за собой определенные риски для компаний. Так, в случае с «серой» техникой программа замены устройства недоступна. Если во время гарантийного срока при обращении в сервис выяснится, что устройство не подлежит восстановлению, то замена на новое устройство невозможна. Покупка же официального оборудования Apple с гарантийным покрытием означает, что компаниям всегда доступны ремонт и замена комплектующих в официальных сервис-центрах, с возможностью полной замены устройства с уже заданными настройками MDM. Кроме того, при подключении «серого» девайса к системам корпоративного управления устройствами сотрудник может в течение 30 дней самостоятельно удалить с него профиль управления, что несет риски для компании.

Таким образом, официальные устройства Apple в связке с MDM Jamf — это идеальное решение для бизнеса, которому важна простота управления технопарком, безопасность, и интеграция с действующими ИТ-системами корпоративного клиента.

Как и где купить технику Apple для своей компании

Официальным эксклюзивным дистрибьютором Apple в Казахстане является компания ASBIS Kazakhstan. ASBIS активно развивает партнерский канал В2В, который будет главным источником поставки официального оборудования и сервисов Apple. По всем интересующим вопросам можно обращаться по почте Apple.b2b@asbis.kz или заполнить форму на сайте для обратной связи.