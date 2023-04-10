Интервью с главой подразделения Xiaomi в СНГ о работе компании и технологических подходах.

Xiaomi хорошо известна не только как производитель смартфонов — у компании целая экосистема бытовой электроники, и ее техника получает высокие оценки пользователей. О том, как компания планирует развиваться в Казахстане и каких новинок нам ждать — мы поговорили с г-ном Юй Мань, главой подразделения Xiaomi в СНГ.

— Расскажите о работе компании в регионе СНГ и в Казахстане, в частности.

— Рынки стран СНГ и, в частности, Казахстана мы рассматриваем как приоритетные и уделяем серьезное внимание расширению своей работы в этом регионе. Это означает не только продолжение экспансии на рынке, но и расширение каналов коммуникации с аудиторией.

— Как вы себя чувствуете на местном рынке и с какими итогами пришли в 2023 год — объемы, доля?

— Если говорить про долю на рынке смартфонов в Казахстане, то в настоящий момент мы занимаем второе место в этом рейтинге. Конечно, есть куда стремиться, и мы активно движемся к лидерству. Во время нашей недавней презентации серии Redmi Note 12 в Алматы ко мне подходили разные люди и рассказывали о том, как им нравится пользоваться нашими устройствами: смартфонами, телевизорами, роботами-пылесосами. Это восторженные отзывы и горящие глаза — для нас это намного ценней, чем рыночная доля.

— Всего за несколько лет Xiaomi вошла в число мировых технологических брендов. И в первую очередь — на рынке смартфонов. Как вам это удалось?

— Долгое время, в силу ряда обстоятельств, у покупателей существовало устойчивое представление о том, сколько должно стоить то или иное устройство. Выходя на каждый новый сегмент рынка, мы показываем, что есть возможность приобретать качественные и инновационные продукты, и при этом тратить меньше денег. Мы открыли многим людям двери в мир современных технологий, который они не смогли бы себе позволить, если бы не было Xiaomi.

— Расскажите о направлении R& D — на чем вы фокусируетесь, в какую сторону направлены разработки?

— Я очень люблю говорить на эту тему, поскольку, когда Xiaomi анонсирует очередную прорывную технологию, будь то робопес CyberDog, удаленная беспроводная зарядка или очки дополненной реальности, я каждый раз испытываю гордость. В лабораториях Xiaomi проходит очень много интригующих процессов, но по причинам конфиденциальности я не могу пока поделиться с вами деталями. Но хочу напомнить, что в настоящее время полным ходом идет разработка нашего первого электромобиля, и я вместе с вами с нетерпением жду 2024 год, чтобы увидеть анонс этой новинки.

— Совсем недавно Xiaomi анонсировала выход линейки смартфонов 13-й и 12-й серий, сейчас идет предзаказ. Как в Казахстане встретили новинки?

— Серия Xiaomi 13 — это линейка бескомпромиссных флагманов, которые очень полюбились требовательным пользователям в Казахстане. Особенно их оценили любители мобильной фотографии, так как партнерство с компанией Leica действительно вывело на новый уровень возможности камер смартфонов. Серию Redmi Note 12 мы представили на прошлой неделе, и видим позитивные отзывы, причем не только о характеристиках новинок, но и о локальных ценах.

— Как вы подходите к развитию точек продаж и работе с партнерами?

— Работа с партнерами — это сложный процесс, к которому мы подходим с максимальной скрупулезностью. Мы стремимся сделать так, чтобы покупатели получили максимально привлекательные цены и полноценное обслуживание. Также наши специалисты тщательно готовят консультантов, чтобы покупатель смог получить полное представление о продукте и имел возможность протестировать его перед приобретением.

— А что касается сервисного обслуживания — как оно налажено в Казахстане?

— Мы хотим, чтобы покупатели в Казахстане получали наилучший опыт использования наших продуктов. Поэтому, заходя на рынок страны, мы в первую очередь озаботились вопросом организации сервисного обслуживания. По всему миру Xiaomi держит высокие стандарты качества обслуживания, и это, конечно, распространяется в том числе на Казахстан.

— Если говорить о предпочтениях казахстанцев, какие продукты и линейки Xiaomi пользуются наибольшим спросом?

— Что касается смартфонов, то «народная» линейка Redmi Note пользуется в Казахстане особым успехом, в первую очередь благодаря наилучшему соотношению функциональности и цены. Также мы отмечаем рост интереса казахстанцев к устройствам умного дома и к бытовой технике, ассортимент которой мы продолжаем активно расширять.

— Действительно, помимо смартфонов Xiaomi известна своей широкой линейкой устройств и датчиков для Умного дома. Однако некоторых пользователей останавливает недостаточная локализация соответствующего приложения и проблемы с подключением датчиков. Ведется ли работа в этом направлении?

— К сожалению, проблема серого импорта существует по всему миру, и мы активно с ней боремся, так как хотим, чтобы покупатели получили наилучшие впечатления от использования. Мы соблюдаем законодательство Казахстана и поэтому все официально продаваемые устройства Xiaomi предлагают достаточную степень локализации, которую требует закон. Чтобы наслаждаться нашими устройствами по максимуму, мы настоятельно рекомендуем покупать их только в официальных каналах.

— Какие новинки Xiaomi выйдут на казахстанский рынок в ближайшее время и какие в целом у вас планы по развитию присутствия в стране?

— Разумеется, серии Xiaomi 13 и Redmi Note 12 — это далеко не все, что мы представим на рынке смартфонов в этому году. Поэтому могу обещать, что нашу аудиторию в Казахстане ждет еще больше сюрпризов. Но говоря о развитии присутствия в стране, мне хотелось бы фокусироваться не только на новых продуктах, но и на том, чтобы становиться ближе к казахстанцам и укреплять нашу дружбу. По этой причине в следующем месяце мы запустим в Казахстане наше официальное сообщество Xiaomi фанов и с радостью примем казахстанцев в нашу глобальную семью любителей Xiaomi.