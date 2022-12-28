Компактный и надежный! Обзор ASUS ExpertCenter D7 SFF

ASUS ExpertCenter D7 SFF: полноценный корпоративный ПК в настольном формате!

Работа кипит, нужно делать все быстро, сосредоточиться на важном и успеть захватить все ближайшие дедлайны. А на офисном столе — засилье гаджетов. Ох, уж эти нюансы современного рабочего пространства! О стабильной тихой работе и просторе на рабочем месте можно только мечтать. Компания ASUS дала возможность сделать условия труда для малого и среднего бизнеса более комфортными, предоставив вниманию практичных пользователей малогабаритный настольный компьютер ASUS ExpertCenter D7 SFF.

На сегодняшний день сегмент МСБ нуждается в оптимизации бизнес-процессов, что создает прекрасное преимущество устройств ExpertCenter D700 перед конкурентами.

Компания ASUS создала один из самых, если не самый расширяемый по списку опций настольный ПК в линейке ExpertCenter.

Компьютеры можно модернизировать под индивидуальные потребности компании, подключать диагностическое и промышленное оборудование, которое требует присутствия COM и LPT-порты. Для взаимодействия с физическим носителем предприятию может понадобиться оптический привод, что сейчас доступно не в каждом ПК, но обеспечивается ExpertCenter D700.

Множество вариантов конфигурирования — это неоценимый потенциал для крупных корпоративных проектов. ExpertCenter D700 позволяет: процессор Intel Core 12-го поколения, до 12 ядер; до 128 ГБ памяти и до 4 накопителей. Тут же и внушительный набор приложений и утилит для оптимизации производительности, диагностики и технической поддержки. Возможность установить режим работы вентилятора и производительности: бесшумный Whisper, сбалансироанный Standard и максимально мощный Performance. Неоценимую помощь в работе оказывает фирменное ПО Business Manager, которое содержит такие функции, как блокиратор портов USB, уничтожитель файлов и средства восстановления системы. А фирменное ПО ASUS Control Center позволяет управлять корпоративной инфраструктурой через графический интерфейс, включая мониторинг парка устройств и ПО, выполнение задач по расписанию и удаленное администрирование.

Все настольные компьютеры обслуживает крупнейшая сеть сервис-центров в Казахстане. Поэтому любая неожиданно возникшая проблема будет устранена в максимально короткие строки.

Оптимизация корпоративных-задач — это уравнения с множеством переменных. Как оптимизировать процессы и сэкономить бюджет? Как подобрать необходимое оборудование? Как обеспечить бесперебойное подключение матричных принтеров для специальной печати или сканеров штрих-кода? Все это -примеры проблем, с которыми ежедневно сталкиваются руководители компаний. Установка и настройка ExpertCenter D700 обеспечит алгоритм комплексной бесперебойной работы.

Внутренний состав нынешних компактных ПК не сильно отличается от обычных стандартных компьютеров. Как правило, подбираются комплектующие маленького размера в корпусе формата mini ITX и продумывается своя особенная система отвода тепла, так как при более или менее производительном процессоре крупногабаритный охлад просто не встанет, а выносить его за пределы корпуса, как минимум, не эстетично. В случае с ASUS ExpertCenter D7 SFF все сделано очень продуманно и работает эффективно.

Сдержанная, но надежная комплектация. ASUS ExpertCenter D7 SFF упакован весьма неплохо и при перевозке повредить его будет сложно. Картонная коробка снабжена ограничителями из вспененного пластика, плотно поддерживающего корпус. В комплекте также присутствует шнур, размещенный в отдельной плоской коробке.

За хорошую производительность ExpertCenter D7 SFF отвечает новейший процессор Intel Core 12-го поколения с оперативной памятью DDR4 объемом до 128 Гб. Благодаря чему появляется возможность выводить изображение на три дисплея одновременно. Это нужно для того, чтобы, например, удлинить таймлайн во время монтажа или выводить сравнительные таблицы для удобства работы. Также компьютер можно укомплектовать дискретной видеокартой профессионального класса, что существенно повысит его графическую производительность.

Благодаря оптимизированной системе охлаждения, можно рассчитывать на стабильную и тихую работу системы. Внутреннее пространство корпуса так устроено, что все нагревающиеся компоненты изолированы друг от друга специальными камерами. А снаружи, на боковой, передней и нижней стенке корпуса мы можем увидеть несколько перфорированных отсеков для теплоотвода. Вентиляция охватывает все основные источники тепла: процессор, видеокарту и блок питания. Работу вентиляторов можно оптимизировать с помощью фирменного приложения MyASUS. К другим полезным функциям MyASUS относятся: подключение к iOS и Android-смартфону, настройка функции шумоподавления и связь с техподдержкой.

Централизованное управление также включает в себя ASUS Control Center и ASUS Business Manager. Данный комплект утилит позволяет контролировать, управлять и восстанавливать всю корпоративную инфраструктуру, восстанавливать конфиденциальные данные, мониторить работу аппаратного и программного обеспечения.

Производитель гарантирует особый уровень надежности для всех устройств серии ExpertCenter, благодаря пройденной серии испытаний от ASUS и проверке на соответствие американскому военно-промышленному стандарту MIL-SDT-810H.

Отличное качество голосовой связи достигается путем фильтрации лишних шумов. Ее поддерживает технология интеллектуального шумоподавления, основанная на искусственном интеллекте с машинным обучением.

Удобство ExpertCenter D7 SFF заключается не только в возможности удобного доступа внутрь конструкции для полноценного апгрейда, но и множеству интерфейсов на передней и задней панелях корпуса. В вашем распоряжении будут сразу семь USB-портов, включая USB-C. В наличие слоты для PCIe для плат расширения, поддержка интерфейсов COM и LPT. Также есть возможность опционально оснащаться сканнером смарт-карт и карт-ридером формата SD.

ASUS ExpertCenter D7 SFF в связке с 4К-монитором для «криэйторов» ProArt Display PA279CV с разрешением 3840×2160 пикселей, стали крутым тандемом, гармонично дополняющим друг друга. И именно с этим монитором мы тестировали системный блок ASUS ExpertCenter D7 SFF.

Четкий, контрастный, плавный и большой экран позволяет разглядеть даже самые мелкие детали. Удобно заниматься творчеством, ретушировать фото или вести офисные дела в режиме многозадачности, когда открыто сразу несколько приложений.

Выглядит он аккуратно, так же, как и наш миниатюрный системник, не перегружая общий фон визуальным шумом. Стильный выдержанный дизайн и спокойные оттенки этому поспособствовали.

Основные преимущества ASUS ExpertCenter D700 для крупный субъектов предпринимательства:

— возможность подбирать конфигурацию и парк устройств под конкретные потребности компании;

— наличие популярных моделей у дистрибьюторов на постоянной основе;

— большое количество сервис-центров по Казахстану;

— быстрорастущий бренд в B2B направлении;

— гибкие программы гарантии;

— поддержка проектных сделок и запросов МСБ;

— клавиатура на казахском языке;

Подводя итог, нельзя исключать из внимания и другие преимущества малогабаритных устройств — это, невероятная экономия пространства и возможность для владельцев бизнеса более практично и с пользой организовать корпоративные процессы. Сюда же можно отнести шумы от устройств на минимальной отметке, что тоже весьма положительно сказывается на продуктивности сотрудников. А дополнив вышеупомянутые достоинства хорошим процессором, достаточным объемом памяти, с грамотно выстроенной базой полезных приложений — это большой шаг в помощь корпорациям для упрощения основных задач в пределах рабочего пространства!