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300 тыс. казахстанцам направили SMS о получении госуслуг в проактивном формате

    Цены на товары будет прогнозировать суперкомпьютер

    Ресурсы суперкомпьютера, запущенного по инициативе Главы государства, будут использоваться для анализа торговых потоков и государственного регулирования.

    6 августа 2025 18:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Об этом на заседании правительства сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО «Казахтелеком» Абылайхан Оспанов. По его словам, планируется собирать данные от Бюро национальной статистики и Министерства финансов. После этого информация будет загружена в суперкомпьютер, который сможет анализировать движение товаров в режиме реального времени, передает Uchet.kz.

    Ожидается, что новая система позволит:

    — прогнозировать экспорт и импорт;
    — отслеживать цены на товары и оценивать риски их роста;
    — улучшать государственное регулирование в сфере торговли.

    Кроме того, на основе анализа больших данных будут созданы ИИ-помощники, которые смогут давать рекомендации государственным органам и предпринимателям.

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