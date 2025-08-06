Цены на товары будет прогнозировать суперкомпьютер
Ресурсы суперкомпьютера, запущенного по инициативе Главы государства, будут использоваться для анализа торговых потоков и государственного регулирования.
Об этом на заседании правительства сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО «Казахтелеком» Абылайхан Оспанов. По его словам, планируется собирать данные от Бюро национальной статистики и Министерства финансов. После этого информация будет загружена в суперкомпьютер, который сможет анализировать движение товаров в режиме реального времени, передает Uchet.kz.
Ожидается, что новая система позволит:
— прогнозировать экспорт и импорт;
— отслеживать цены на товары и оценивать риски их роста;
— улучшать государственное регулирование в сфере торговли.
Кроме того, на основе анализа больших данных будут созданы ИИ-помощники, которые смогут давать рекомендации государственным органам и предпринимателям.