Цифровизация опережает инфраструктуру: РК нуждается в новых дата-центрах

В 2025 году объем выручки на рынке дата-центров в РК достигнет 495,5 млн долларов.

В эпоху цифровых технологий мы ежедневно пользуемся множеством онлайн-сервисов: оплачиваем покупки в приложении банка, смотрим видео на YouTube, сохраняем документы в облаке, общаемся в мессенджерах. Но возникает простой вопрос: где все это физически хранится? Где «живет» интернет? Ответ — в дата-центрах. Дата-центры — это огромные цифровые «склады», где круглосуточно работают тысячи серверов. Именно здесь хранятся и обрабатываются данные со всего мира — от фотографий до налоговых отчетов. Это сердце любой цифровой экосистемы, без них не будет ни YouTube, ни eGov, ни других цифровых сервисов.

Глобальный рынок дата-центров из года в год стремительно растет, как и потребность в них. Так, объем мирового рынка центров обработки данных в 2025 году оценивается в 386,7 млрд долларов. По прогнозам, к 2034 г. он увеличится более чем в 2,5 раза — до 1,008 трлн долларов. Среднегодовой темп роста составит 11,24% в течение всего периода (2025–2034 годы). Особенно активно рынок развивается в Северной Америке. Уже в 2024 году объем рынка дата-центров в этом регионе превысил 142,5 млрд долларов, а ожидаемый среднегодовой рост на ближайшие годы составляет 11,38%, передает Ranking.kz.

По состоянию на конец первого квартала 2025 г. в мире насчитывалось более 10,3 тыс. дата-центров. Наибольшее их количество приходилось на США: 5,4 тыс. — в разы больше, чем в любой другой стране. Далее идут Германия (529), Великобритания (523), Китай (449), Франция (322) и Австралия (314).

На глобальном рынке спрос на мощности дата-центров продолжает опережать предложение как в развитых, так и в развивающихся регионах. По итогам первого квартала 2025 г. средний уровень свободных площадей в глобальных дата-центрах снизился до 6,6% — на 2,1 п. п. пункта меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Париже: уровень вакантности упал с 16,1% до 7,7%, что говорит о стремительном росте спроса на инфраструктуру. Также можно отметить Атланту (где уровень снизился с 8,8% до 3,6%), Сан-Паулу (с 14,2% до 9,5%) и Лондон (с 11,2% до 7,99%).

То есть, мощности дата-центров становятся все более востребованными, и рынок сталкивается с ограниченным предложением даже в крупнейших технологических хабах. На фоне активной цифровизации, развития облачных решений и роста объемов данных тенденция, по всей видимости, сохранится и в ближайшие годы. Это создает высокий потенциал инвестиций в строительство и развитие новых дата-центров — как в зрелых, так и в быстро развивающихся регионах.

Что касается Казахстана, рынок дата-центров только начинает свое развитие в стране, и потенциал в секторе огромен. Согласно оценкам Statista, в 2025 году объем выручки на рынке дата-центров в РК достигнет 495,5 млн долларов. Наибольшую долю в структуре рынка займет сегмент сетевой инфраструктуры, на который придется 239,9 млн долларов — почти половина общего объема. В дальнейшем ожидается стабильный рост: по прогнозам, рынок будет расти в среднем на 7% в год (CAGR) в период с 2025 по 2030 год. К 2030 г. общий объем рынка может достичь 695 млн долларов.

Таким образом, рынок дата-центров в Казахстане демонстрирует устойчивый рост с акцентом на развитие сетевой инфраструктуры. Прогнозируемая динамика указывает на высокий потенциал инвестиций в ближайшие годы.