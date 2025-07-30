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    Анонс: Brand Analytics Conference Kazakhstan 2025

    Индустриальная конференция, посвященная аналитике соцмедиа, пройдет уже во второй раз.

    30 июля 2025 13:15, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    17 сентября 2025 года в Алматы во второй раз пройдет Brand Analytics Conference Kazakhstan 2025. Конференция посвящена всем аспектам использования аналитики социальных сетей и социальных медиа в интересах бизнеса. В этом году главный фокус конференции — аналитика для эффективных коммуникаций.

    Вместе с экспертами обсудим актуальные вызовы рынка для маркетологов и PR-специалистов. Вместе с исследователями — тренды в развитии цифровых платформ и специально подготовленное для конференции исследование социальных сетей. Вместе с платформами и вендорами аналитических инструментов — их новые возможности. А вместе с брендами и агентствами — лучшие практики использования аналитики соцмедиа, чтобы ваши коммуникации сочетали технологические инновации с глубоким пониманием культуры страны и ценностей потребителей.

    Эксклюзивные исследования для участников конференции

    В открытии конференции уже традиционно Вrand Analytics представит исследование «Социальные сети в Казахстане: цифры и тренды, лето 2025. На каких языках говорит Казахстан в сети», подготовленное специально для участников ВАconf. С исследованием 2024 года можно ознакомиться в блоге.

    Еще одно эксклюзивное исследование подготовит партнер конференции — компания AlvinMarket. Исследование посвящено актуальной теме — сценариям и паттернам использования ИИ пользователями. С бурным распространением ИИ новой задачей для пиарщиков и специалистов в области репутации становится мониторинг цифрового следа, так как он напрямую может влиять на обучающую выборку и, как следствие, на репутацию вашей компании через ответы больших языковых моделей пользователям.

    Дискуссия с экспертами о вызовах рынка для маркетологов и пиарщиков

    Сегодня коммуникаторы сталкиваются с новыми для себя вызовами, связанными, с одной стороны, с быстрой цифровой трансформацией коммуникаций, с другой, с необходимостью точного попадания в культурный, языковой и возрастной контекст, в быстро меняющиеся запросы потребителей. Вместе с экспертами рынка обсудим эти вызовы и подскажем, как использовать аналитику, чтобы обратить их себе на пользу — в доверительные и эффективные коммуникации.

    Среди тем для обсуждения:

    — языковые и культурные особенности в коммуникациях
    — курс на клиентоцентричность и все более требовательных потребителей
    — персонализация контента и нюансы работы с инфлюенсерами
    — особенности разных цифровых платформ
    — запрос на измеримость результатов в digital-каналах
    — новые угрозы репутации с ИИ и задача мониторинга цифрового следа

    Живая демонстрация работы системы мониторинга

    Если вы никогда раньше не видели мониторинг в реальном времени, то должны это увидеть. Попросим участников написать сообщения прямо из зала, на разных цифровых платформах, разных языках. И покажем, как система ловит эти сообщения.

    Покажем:

    — Как в 2 клика находить негатив, который надо отработать
    — Как найти первоисточник вброса, чтобы быстрее купировать кризис
    — Как увидеть мнения ваших клиентов о ваших товарах и услугах
    — И многое другое…

    Задача живой демонстрации — дать всем участникам понимание, как быстро получить понятную пользу от мониторинга и стартовать работу с ним.

    Кейсы от брендов и агентств

    Цифры и тренды обсудили, как работает мониторинг поняли, следующий шаг — послушать кейсы о пользе аналитики для бизнеса, чтобы понимать какие цели ставить и к каким результатам стремиться. Среди участников секции с кейсами на текущий момент бренды: Tele2, TSPM, Clickи другие, агентства: AMS, Сидорин Лаб, RQ/AMDG, ITCOMMS.

    Новинки платформ и вендоров аналитических решений

    Сегодня невозможно себе представить эффективные коммуникации без понимания особенностей различных цифровых платформ и навыков использования аналитических инструментов.

    Вы, конечно, в курсе, что вертикальное видео — главный формат для взаимодействия с молодежью. А какие есть менее очевидные тренды при работе с разными платформами? Вот их и узнаем.

    Если вам ограничивают бюджеты и все чаще напоминают про ROI, то послушать про новинки SMM-аналитики вам просто необходимо.

    Присоединяйтесь к участникам BAconf! Актуальная версия программы будет обновляться, она всегда доступна на сайте конференции. Следите за нашими дальнейшими анонсами — будем представлять вам новые темы спикеров.

    И не забывайте купить билеты до повышения их стоимости!

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