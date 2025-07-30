Анонс: Brand Analytics Conference Kazakhstan 2025

Индустриальная конференция, посвященная аналитике соцмедиа, пройдет уже во второй раз.

17 сентября 2025 года в Алматы во второй раз пройдет Brand Analytics Conference Kazakhstan 2025. Конференция посвящена всем аспектам использования аналитики социальных сетей и социальных медиа в интересах бизнеса. В этом году главный фокус конференции — аналитика для эффективных коммуникаций.

Вместе с экспертами обсудим актуальные вызовы рынка для маркетологов и PR-специалистов. Вместе с исследователями — тренды в развитии цифровых платформ и специально подготовленное для конференции исследование социальных сетей. Вместе с платформами и вендорами аналитических инструментов — их новые возможности. А вместе с брендами и агентствами — лучшие практики использования аналитики соцмедиа, чтобы ваши коммуникации сочетали технологические инновации с глубоким пониманием культуры страны и ценностей потребителей.

Эксклюзивные исследования для участников конференции

В открытии конференции уже традиционно Вrand Analytics представит исследование «Социальные сети в Казахстане: цифры и тренды, лето 2025. На каких языках говорит Казахстан в сети», подготовленное специально для участников ВАconf. С исследованием 2024 года можно ознакомиться в блоге.

Еще одно эксклюзивное исследование подготовит партнер конференции — компания AlvinMarket. Исследование посвящено актуальной теме — сценариям и паттернам использования ИИ пользователями. С бурным распространением ИИ новой задачей для пиарщиков и специалистов в области репутации становится мониторинг цифрового следа, так как он напрямую может влиять на обучающую выборку и, как следствие, на репутацию вашей компании через ответы больших языковых моделей пользователям.

Дискуссия с экспертами о вызовах рынка для маркетологов и пиарщиков

Сегодня коммуникаторы сталкиваются с новыми для себя вызовами, связанными, с одной стороны, с быстрой цифровой трансформацией коммуникаций, с другой, с необходимостью точного попадания в культурный, языковой и возрастной контекст, в быстро меняющиеся запросы потребителей. Вместе с экспертами рынка обсудим эти вызовы и подскажем, как использовать аналитику, чтобы обратить их себе на пользу — в доверительные и эффективные коммуникации.

Среди тем для обсуждения:

— языковые и культурные особенности в коммуникациях

— курс на клиентоцентричность и все более требовательных потребителей

— персонализация контента и нюансы работы с инфлюенсерами

— особенности разных цифровых платформ

— запрос на измеримость результатов в digital-каналах

— новые угрозы репутации с ИИ и задача мониторинга цифрового следа

Живая демонстрация работы системы мониторинга

Если вы никогда раньше не видели мониторинг в реальном времени, то должны это увидеть. Попросим участников написать сообщения прямо из зала, на разных цифровых платформах, разных языках. И покажем, как система ловит эти сообщения.

Покажем:

— Как в 2 клика находить негатив, который надо отработать

— Как найти первоисточник вброса, чтобы быстрее купировать кризис

— Как увидеть мнения ваших клиентов о ваших товарах и услугах

— И многое другое…

Задача живой демонстрации — дать всем участникам понимание, как быстро получить понятную пользу от мониторинга и стартовать работу с ним.

Кейсы от брендов и агентств

Цифры и тренды обсудили, как работает мониторинг поняли, следующий шаг — послушать кейсы о пользе аналитики для бизнеса, чтобы понимать какие цели ставить и к каким результатам стремиться. Среди участников секции с кейсами на текущий момент бренды: Tele2, TSPM, Clickи другие, агентства: AMS, Сидорин Лаб, RQ/AMDG, ITCOMMS.

Новинки платформ и вендоров аналитических решений

Сегодня невозможно себе представить эффективные коммуникации без понимания особенностей различных цифровых платформ и навыков использования аналитических инструментов.

Вы, конечно, в курсе, что вертикальное видео — главный формат для взаимодействия с молодежью. А какие есть менее очевидные тренды при работе с разными платформами? Вот их и узнаем.

Если вам ограничивают бюджеты и все чаще напоминают про ROI, то послушать про новинки SMM-аналитики вам просто необходимо.

Присоединяйтесь к участникам BAconf! Актуальная версия программы будет обновляться, она всегда доступна на сайте конференции. Следите за нашими дальнейшими анонсами — будем представлять вам новые темы спикеров.

И не забывайте купить билеты до повышения их стоимости!