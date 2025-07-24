Halyk Bank стал стратегическим партнером узбекского финтеха Click

Кроме того, казахстанский банк приобретет 49% акций платежной системы.

Halyk Bank объявил о заключении стратегического соглашения с акционерами Click о приобретении 49% акций узбекской финтех-компании, а также о продаже 49% акций своего дочернего банка в Узбекистане Tenge Bank акционерам Click.

«Click — это более 20 миллионов пользователей, оборот свыше 500 миллиардов сумов в месяц, одна из самых технологичных команд региона. Для нас это расширение финансовых сервисов, расширение цифровой экосистемы, доступ к лучшим практикам и решениям. Я всегда верил, что сильные экосистемы строятся глобально. Это не просто сделка. Это союз, который откроет новые горизонты для миллионов пользователей», — прокомментировал Нариман Мукушев, заместитель председателя правления Halyk Bank.

Известно, что Halyk Bank заплатит за акции Click 176,4 млн долларов, а Click — 60,7 млн долларов за Tenge Bank. Однако сделку должны одобрить регуляторы Казахстана и Узбекистана.