Казахстанцы могут пройти бесплатное обучение по искусственному интеллекту

Чтобы получить доступ к обучению, необходимо скачать приложение Astana Hub.

Парк инновационных технологий совместно с платформой Lerna от Skillbox, Udacity и Яндекс Практикум разработали бесплатные курсы по основам искусственного интеллекта для казахстанцев. Они доступны на русском и казахском языках. Чтобы получить доступ к обучению, необходимо скачать приложение Astana Hub. В специальном разделе AI movement содержится вся информация и ссылки. Казахстанцы могут выбрать интересующий курс, пройти обучение и получить сертификат. Об этом сообщила управляющий директор АКФ «Парк инновационных технологий» Валерия Те.

После обучения можно трудоустроиться либо разработать свой стартап. Спикер объяснила, с чего начать путь стартапера.

«Для этого нужно принять участие в хакатоне. В сентябре пройдет крупнейший мультилокационный хакатон Decentrathon. Мы проводим его в четвертый раз. Он пройдет в формате офлайн на базе университетов. Мероприятием будет охвачено порядка 2,5 тысяч участников по всей стране. Это стандартный хакатон, который будет длиться 48 часов. Победители будут награждены в начале октября на форуме Digital Bridge. Они также получат хороший денежный приз», — сказала Валерия Те.

Она отметила, что если у желающих нет идеи стартапа, команды, но при этом они являются экспертами в определенной отрасли, то они могут принять участие в акселерационной программе AIpreneurs. Это новая программа для разработки AI-стартапов, где можно собрать команду, придумать идею, разработать прототип решения. Участникам предоставят трекеров, менторов, вычислительные мощности, дата-сеты, обеспечат финансированием и жильем.