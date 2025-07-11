e-CMR в ЕАЭС: пилотные перевозки начнутся в I полугодии 2026 года

Страны Евразийского экономического союза начали работу над пилотным проектом по использованию электронных международных транспортных накладных при грузовых автомобильных перевозках.

Решение об этом было принято на заседании Совета ЕЭК 29 ноября 2024 года. Цель проекта — протестировать обмен юридически значимыми электронными документами с применением цифровой подписи и доверенной третьей стороны. Это поможет упростить процедуры международных перевозок и сделать логистику более цифровой, передает Учёт.kz.

Эксперты считают, что использование электронных транспортных накладных (e-CMR) сократит время на оформление документов до менее чем 1 минуты вместо более 20 минут, которые требуются при работе с бумажными документами. Это ускорит прохождение грузов, снизит административную нагрузку на бизнес и повысит прозрачность процессов.

В проекте участвуют государственные органы, операторы электронного документооборота, перевозчики, грузоотправители и получатели. Для реализации проекта Коллегия ЕЭК учредила специальную рабочую группу. На первом заседании, прошедшем 12 мая, обсуждались сроки, структура проекта, а также юридические и технические требования.

Начало пилотных перевозок с использованием e-CMR запланировано на первое полугодие 2026 года.

Сейчас рабочая группа занимается следующими задачами:

— разработка единого формата e-CMR;

— обеспечение юридической значимости документов при трансграничной передаче;

— определение порядка взаимодействия между операторами ЭДО и доверенной третьей стороной.

Следующее заседание рабочей группы запланировано на сентябрь 2025 года.

Реализация проекта станет важным шагом к формированию единого транспортного пространства в ЕАЭС, где логистика будет быстрой, прозрачной и автоматизированной. Итоги пилота будут представлены Совету ЕЭК и станут основой для последующих решений по масштабному внедрению электронных сопроводительных документов.