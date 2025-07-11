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    e-CMR в ЕАЭС: пилотные перевозки начнутся в I полугодии 2026 года

    Страны Евразийского экономического союза начали работу над пилотным проектом по использованию электронных международных транспортных накладных при грузовых автомобильных перевозках.

    11 июля 2025 11:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Соседи

    Решение об этом было принято на заседании Совета ЕЭК 29 ноября 2024 года. Цель проекта — протестировать обмен юридически значимыми электронными документами с применением цифровой подписи и доверенной третьей стороны. Это поможет упростить процедуры международных перевозок и сделать логистику более цифровой, передает Учёт.kz.

    Эксперты считают, что использование электронных транспортных накладных (e-CMR) сократит время на оформление документов до менее чем 1 минуты вместо более 20 минут, которые требуются при работе с бумажными документами. Это ускорит прохождение грузов, снизит административную нагрузку на бизнес и повысит прозрачность процессов.

    В проекте участвуют государственные органы, операторы электронного документооборота, перевозчики, грузоотправители и получатели. Для реализации проекта Коллегия ЕЭК учредила специальную рабочую группу. На первом заседании, прошедшем 12 мая, обсуждались сроки, структура проекта, а также юридические и технические требования.

    Начало пилотных перевозок с использованием e-CMR запланировано на первое полугодие 2026 года.

    Сейчас рабочая группа занимается следующими задачами:

    — разработка единого формата e-CMR;
    — обеспечение юридической значимости документов при трансграничной передаче;
    — определение порядка взаимодействия между операторами ЭДО и доверенной третьей стороной.

    Следующее заседание рабочей группы запланировано на сентябрь 2025 года.

    Реализация проекта станет важным шагом к формированию единого транспортного пространства в ЕАЭС, где логистика будет быстрой, прозрачной и автоматизированной. Итоги пилота будут представлены Совету ЕЭК и станут основой для последующих решений по масштабному внедрению электронных сопроводительных документов.

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