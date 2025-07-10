Анонс: Be Woman Asia 2025

Глобальный форум пройдет под девизом «The Power of Generations/ Сила поколений».

26 сентября в Алматы, во Дворце Республики, состоится одно из ключевых событий года в регионе — глобальный форум Be Woman Asia 2025, объединяющий лидеров мнений, предпринимателей, государственных деятелей, экспертов, представителей НКО и корпоративного сектора из более чем 18 стран.

Форум в этом году проходит под знаковым девизом «The Power of Generations/ Сила поколений», подчеркивая роль преемственности, смелого лидерства и общественного диалога как движущих сил устойчивого развития региона.

«Мы усиливаем трансформацию общества через кросс-секторальный диалог, поддержку новых поколений и лидерство женщин как мощных агентов изменений. Наша миссия — не просто вдохновлять, а давать людям реальные инструменты: знания, ресурсы и международные связи», — отмечают организаторы форума.

Участие в форуме уже подтвердили порядка 90 выдающихся международных и региональных спикеров, включая:

— Аюми Мур Аоки — основательница и CEO Women in Tech Global, одна из ведущих мировых активисток за женское лидерство в технологиях.

— Брайан Трейси — легендарный бизнес-тренер, автор бестселлеров по личной эффективности и управлению.

— Владимир Познер — журналист, телеведущий и философ, символ интеллектуальной журналистики.

— Диора Усманова — предпринимательница из Узбекистана, дизайнер и культурный лидер.

— Ирина Хакамада — политик, общественный деятель, эксперт по личному бренду и soft skills.

— Оскар Хартманн — венчурный инвестор и серийный предприниматель, автор книг о будущем бизнеса.

— Седа Каспарова — мотивационный спикер, основала крупнейшую онлайн-школу по речи и голосу.

— Татьяна Ким — предпринимательница и лидер e-commerce, основательница и генеральный директор маркетплейса Wildberries

В числе других гостей — эксперты, предприниматели, ученые, журналисты, творческие люди и блогеры со всего мира.

Форум вновь объединит выдающихся людей из более чем 18 стран. В прошлом году на площадке глобального форума онлайн и офлайн выступило перед аудиторией более 95 спикеров, создавая уникальную платформу для обмена опытом, стратегического диалога и выработки лидерских решений, которые возвращаются в успешные регионы, компании, школы и сообщества.

Прошлогодний хэдлайнер форума — Maye Musk, глобальный символ силы, зрелости и красоты — также задала новую планку. «В 2025 году мы поднимаем ориентир еще выше. Be Woman Asia поддерживают 120 патронов, и это число стремительно растет». К концу года ожидается более 1000 участников движения.

Сегодня Be Woman Asia — это:

— точка входа для международных партнерств

— платформа стратегического диалога между поколениями

— катализатор социальных инноваций и устойчивого лидерства

Пришло время говорить по-крупному. Пришло время действовать вместе!

Be Woman Asia — это больше, чем мероприятие. Инициативы глобального форума Be Woman Asia позволяют создать платформу для устойчивого развития Центральной Азии, объединяя лидеров мнений, предпринимателей, экспертов, госструктуры и НКО для совместных позитивных изменений в регионе.

Присоединиться, купить билеты и узнать больше можно на официальном сайте Bewoman.asia.