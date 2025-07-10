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    Анонс: Be Woman Asia 2025

    Глобальный форум пройдет под девизом «The Power of Generations/ Сила поколений».

    10 июля 2025 15:42, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    26 сентября в Алматы, во Дворце Республики, состоится одно из ключевых событий года в регионе — глобальный форум Be Woman Asia 2025, объединяющий лидеров мнений, предпринимателей, государственных деятелей, экспертов, представителей НКО и корпоративного сектора из более чем 18 стран.

    Форум в этом году проходит под знаковым девизом «The Power of Generations/ Сила поколений», подчеркивая роль преемственности, смелого лидерства и общественного диалога как движущих сил устойчивого развития региона.

    «Мы усиливаем трансформацию общества через кросс-секторальный диалог, поддержку новых поколений и лидерство женщин как мощных агентов изменений. Наша миссия — не просто вдохновлять, а давать людям реальные инструменты: знания, ресурсы и международные связи», — отмечают организаторы форума.

    Участие в форуме уже подтвердили порядка 90 выдающихся международных и региональных спикеров, включая:

    — Аюми Мур Аоки — основательница и CEO Women in Tech Global, одна из ведущих мировых активисток за женское лидерство в технологиях.
    — Брайан Трейси — легендарный бизнес-тренер, автор бестселлеров по личной эффективности и управлению.
    — Владимир Познер — журналист, телеведущий и философ, символ интеллектуальной журналистики.
    — Диора Усманова — предпринимательница из Узбекистана, дизайнер и культурный лидер.
    — Ирина Хакамада — политик, общественный деятель, эксперт по личному бренду и soft skills.
    — Оскар Хартманн — венчурный инвестор и серийный предприниматель, автор книг о будущем бизнеса.
    — Седа Каспарова — мотивационный спикер, основала крупнейшую онлайн-школу по речи и голосу.
    — Татьяна Ким — предпринимательница и лидер e-commerce, основательница и генеральный директор маркетплейса Wildberries

    В числе других гостей — эксперты, предприниматели, ученые, журналисты, творческие люди и блогеры со всего мира.

    Форум вновь объединит выдающихся людей из более чем 18 стран. В прошлом году на площадке глобального форума онлайн и офлайн выступило перед аудиторией более 95 спикеров, создавая уникальную платформу для обмена опытом, стратегического диалога и выработки лидерских решений, которые возвращаются в успешные регионы, компании, школы и сообщества.

    Прошлогодний хэдлайнер форума — Maye Musk, глобальный символ силы, зрелости и красоты — также задала новую планку. «В 2025 году мы поднимаем ориентир еще выше. Be Woman Asia поддерживают 120 патронов, и это число стремительно растет». К концу года ожидается более 1000 участников движения.

    Сегодня Be Woman Asia — это:

    — точка входа для международных партнерств
    — платформа стратегического диалога между поколениями
    — катализатор социальных инноваций и устойчивого лидерства

    Пришло время говорить по-крупному. Пришло время действовать вместе!

    Be Woman Asia — это больше, чем мероприятие. Инициативы глобального форума Be Woman Asia позволяют создать платформу для устойчивого развития Центральной Азии, объединяя лидеров мнений, предпринимателей, экспертов, госструктуры и НКО для совместных позитивных изменений в регионе.

    Присоединиться, купить билеты и узнать больше можно на официальном сайте Bewoman.asia.

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