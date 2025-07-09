Платежные карты в РК: итоги на 1 июня 2025 г.

Нацбанк опубликовал статистику по платежным картам и электронным банковским услугам.

По состоянию на 1 июня 2025 года эмиссию платежных карт осуществляли 17 банков и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карты международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International, и платежные карты локальной системы Kaspi.kz. В обращении находится 81,2 млн платежных карт. Наиболее распространенными являются дебетные карты, их доля составляет 80,6%, доля кредитных карт — 15,7%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карт приходится 3,7%.

В мае 2025 года объемы транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов составили 18,1 трлн тенге, количество — 1,3 млрд транзакций. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество безналичных транзакций выросло на 11,9% и достигло 1,2 млрд операций, объем вырос на 18,7%, достигнув 15,7 трлн тенге. Держателями платежных карт было проведено 20,8 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2,3 трлн тенге. Наблюдается снижение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с маем 2024 года на 0,7%, увеличение объема операций — на 11,4%.

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета/мобильного банкинга (81,1% и 90,3% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (18,8% и 9,4% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,4% и 86,1% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).