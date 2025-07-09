Онлайн-сервисы, умные фермы и ветеринарная телемедицина: как Казахстан переходит к цифровому животноводству

АПК вступает в фазу активной трансформации, где ключевыми направлениями являются цифровизация, внедрение прецизионных технологий и развитие ветеринарной инфраструктуры.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы цифровизации отрасли животноводства и ветеринарии. С докладом выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

В рамках модернизации АПК внимание уделяется расширению доступа к госуслугам. Сегодня гражданам и организациям доступно 93 услуги в сферах животноводства и ветеринарии, из которых 51 предоставляется в онлайн-формате. Всего за 2024 год было оказано 5,9 млн услуг, и 86% из них — в электронном виде. Наибольшим спросом в животноводстве пользуются услуги по развитию племенного животноводства, актуализации данных о сельхозживотных и присвоению номеров объектам по их выращиванию. В ветеринарной сфере — выдача паспортов, справок и сертификатов для экспорта продукции. Большая часть обращений связана с оформлением обязательных документов для ведения деятельности и соблюдения ветеринарных требований при перемещении продукции.

Для повышения эффективности предоставления услуг проводится реинжиниринг ключевых бизнес-процессов. В рамках анализа рассмотрено 31 направление. Один из ярких примеров — процесс идентификации сельскохозяйственных животных. Ранее он сопровождался ручным вводом данных, дублированием информации, задержками в поставке бирок и отсутствием доступа к системе у частных ветврачей. После реинжиниринга идентификация стала цифровой, мобильной и автоматизированной. Внедрено мобильное приложение для ветеринаров и владельцев животных, реализована технология считывания данных, ветеринарный паспорт переведен в электронный формат. Это позволило сократить количество шагов на 80%, снизить административную нагрузку. Таким образом, реформа повысила прозрачность и упростила работу как специалистов, так и фермеров.

Одним из заметных проектов стал отечественный смарт-трекер и система мониторинга состояния сельскохозяйственных животных. Благодаря датчикам фермеры могут отслеживать здоровье животных в режиме реального времени и предотвращать заболевания. Система фиксирует пищевую активность, температуру тела, общую физическую нагрузку и другие параметры. Решение уже внедрено в трех регионах страны и в перспективе может стать основой для цифровизации ветеринарной службы, страхования и целевого финансирования в АПК.

Жаслан Мадиев подчеркнул, что эти меры отвечают на глобальные вызовы в области продбезопасности. По его словам, АПК вступает в фазу активной трансформации, где ключевыми направлениями являются цифровизация, внедрение прецизионных технологий и развитие ветеринарной инфраструктуры.

В этом контексте был представлен обзор мировых трендов, которые могут стать ориентиром для реформ в Казахстане. В этом плане важным направлением является цифровизация и автоматизация животноводства. Министр отметил, что современные технологии меняют подход к управлению фермами, повышают уровень контроля, продуктивности и биобезопасности. В 2024 году объем мирового рынка цифрового мониторинга животных составил $4,4 млрд, а к 2030 году может достичь $8,5 млрд. На фермах применяются RFID-метки и датчики, позволяющие в режиме реального времени следить за состоянием животных, оперативно выявлять болезни и эффективно управлять стадом.

Продолжением цифровизации становится прецизионное животноводство, предусматривающее использование автоматических систем кормления, водоснабжения, климат-контроля и технологий ИИ https://profit.kz/tags/ai/ для анализа поведения животных. Такие технологии позволяют повысить продуктивность на 10–25% и снизить издержки до 15%. В дополнение применяются дроны и спутники для наблюдения за пастбищами. Мировой рынок прецизионного животноводства к 2029 году может приблизиться к $8 млрд.

Наряду с технологическим обновлением животноводства развивается и ветеринарная сфера, которая играет ключевую роль в обеспечении здоровья как животных, так и людей. Глобальный рынок уже достиг $131 млрд и, по прогнозам, вырастет до $233 млрд к 2034 году. Среди актуальных решений — телемедицина для фермеров, мобильные клиники для отдаленных районов, цифровой учет вакцинаций и лекарств. Например, в ЕС действует система TRACES, отслеживающая все ветеринарные препараты и вспышки заболеваний.

Отдельное внимание уделено теме благополучия животных, которое рассматривается не только с этической, но и с экономической точки зрения. Согласно данным EuroTier 2024, фермы, соблюдающие стандарты благополучия, демонстрируют лучшие результаты: ниже смертность, выше продуктивность, лучшее качество молока и мяса. Для этого внедряются системы комфорта, снижается стресс при транспортировке, проектируются современные фермы, учитывающие поведение животных.

В заключение Жаслан Мадиев предложил ряд шагов по дальнейшему развитию отрасли. В частности, создать единую информсистему для учета данных по животноводству и ветеринарии — от уровня фермеров до министерств. Это позволит быстрее принимать управленческие решения и повысить прозрачность отрасли. Отдельный акцент сделан на внедрение «умных ферм» с автоматической дойкой, системами кормления, микроклиматом, видеонаблюдением и мониторингом состояния животных. Все данные будут собираться в единой цифровой системе, что позволит формировать цифровой профиль стада, оперативно реагировать на риски и снижать влияние человеческого фактора. Таким образом, цифровизация животноводства должна стать одним из ключевых направлений устойчивого развития агросектора и гарантией продобезопасности страны.