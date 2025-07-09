Цифровая трансформация животноводства: премьер поручил обеспечить сквозную прослеживаемость продукции

На заседании правительства под председательством Олжаса Бектенова рассмотрели меры ветеринарного контроля в животноводческой отрасли, а также процессы цифровизации этой сферы.

С докладом выступил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, о проводимой работе по цифровизации отрасли доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

Премьер-министр подчеркнул, что в регионах необходима качественная ветеринарная инфраструктура, вместе с тем должны быть созданы условия для своевременной ветеринарной вакцинации в целях профилактики заболеваний. Отмечена важность цифровизации процессов для обеспечения прозрачности, повышения эффективности контроля и учета продукции животноводства.

«Ветеринарная безопасность является ключевым условием выхода продукции на экспортные рынки. Одновременно необходимо усилить контроль при ввозе животноводческой продукции из-за рубежа. Цифровизация отрасли должна обеспечить прозрачность всех этапов жизненного цикла продукции животноводства. Результаты Национальной сельскохозяйственной переписи, проводимой в текущем году, должны быть интегрированы в цифровые платформы», — отметил Олжас Бектенов.

По итогам заседания премьер-министр поручил обеспечить полный охват вакцинацией сельскохозяйственных животных, в том числе в сегменте личных подсобных хозяйств. Олжас Бектенов подчеркнул, что все регионы должны иметь в достаточном объеме качественные и доступные ветеринарные средства. Отмечена важность стимулирования отечественных производителей.

Перед Министерством сельского хозяйства совместно с акиматами регионов до 1 ноября поставлена задача по верификации базы данных сельскохозяйственных животных.

Министерствам сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено до конца года обеспечить стопроцентную цифровизацию всех процессов, связанных с движением животных и животноводческой продукции. Также поставлена задача по внедрению системы сквозной прослеживаемости и обеспечению интеграции всех баз данных в единую цифровую платформу.