Меняется способ подачи заявлений по НДС

В Казахстане поэтапно запускают новый кабинет налогоплательщика.

КГД поэтапно запускает новую информационную систему налогового администрирования (ИСНА), включая обновленный Кабинет налогоплательщика (КНП ИСНА). С 3 июля заявления на постановку на учет по НДС будут приниматься только через новый кабинет налогоплательщика. При этом все ранее поданные заявления можно по-прежнему просматривать в старом кабинете, передает Курсив.

Также с 26 июня в новом Кабинете налогоплательщика стали доступны для предоставления декларации по КПН, налогу на транспорт, земельному налогу, налогу на имущество и налогу на игорный бизнес. Инструкции по работе с документами и функционалом размещены в разделе «Поддержка — Помощь — Справочная информация КНП ИСНА».