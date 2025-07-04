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    Меняется способ подачи заявлений по НДС

    В Казахстане поэтапно запускают новый кабинет налогоплательщика.

    4 июля 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    КГД поэтапно запускает новую информационную систему налогового администрирования (ИСНА), включая обновленный Кабинет налогоплательщика (КНП ИСНА). С 3 июля заявления на постановку на учет по НДС будут приниматься только через новый кабинет налогоплательщика. При этом все ранее поданные заявления можно по-прежнему просматривать в старом кабинете, передает Курсив.

    Также с 26 июня в новом Кабинете налогоплательщика стали доступны для предоставления декларации по КПН, налогу на транспорт, земельному налогу, налогу на имущество и налогу на игорный бизнес. Инструкции по работе с документами и функционалом размещены в разделе «Поддержка — Помощь — Справочная информация КНП ИСНА».

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