Налоговики предупредили казахстанцев о мошенниках

Мошенники рассылают фейковые сообщения в WhatsApp и Telegram.

Комитет госдоходов предупредил казахстанцев об участившихся случаях фейковых сообщений через WhatsApp и Telegram якобы от имени руководства ведомства. Эти сообщения рассылают интернет-мошенники для кражи данных, передает Курсив.

В этой связи КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства и проверять достоверность полученных сообщений.

Отмечается, что за последние шесть лет количество случаев интернет-мошенничества в РК выросло в 42 раза — до 21,8 тыс. В то же время объем онлайн-операций увеличился в 26 раз, почти до 120 трлн тенге.

В Казахстане работает сервис Nomad Guard, с помощью которого пользователи могут проверить ссылки и сайты на наличие угроз и утечек данных. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile, перейти в раздел «Другие сервисы» и нажать «Проверить». После ввода ссылки можно отслеживать результат во вкладке «Мои проверки».

На главной странице сервиса отображаются сайты, с которых произошли утечки, а также объем скомпрометированных данных. Кроме того, можно сообщить о мошенничестве — для этого доступна специальная форма.

К слову, в последние недели КГД также массово рассылает казахстанцам уведомления и извещения о занижении доходов и расхождении в данных, многие из которых оказались ошибочными.