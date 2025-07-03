Единую систему учета воды создают в Казахстане

Одним из приоритетных направлений устойчивого и эффективного управления водными ресурсами в современных условиях является цифровизация.

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на заседании правительства сообщил, что на сегодняшний день в республиканской собственности находится 32 групповых водопровода, обеспечивающих водоснабжением 581 сельский населенный пункт с общей численностью 1,393 млн человек. В контексте административной реформы и в рамках трансформации РГП «Казводхоз» с 2024 года осуществляется поэтапная передача групповых водопроводов местным исполнительным органам для обеспечения жизнедеятельности населения с последующим получением полного контроля — от забора воды до конечного потребителя.

Кроме того, в целях улучшения инфраструктуры водоснабжения Министерство водных ресурсов и ирригации в 2025 году реализует 31 проект по строительству и реконструкции объектов группового водоснабжения в 10 областях: Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и регионе Ұлытау. Он подчеркнул, что полная реализация всех проектов предусматривает строительство свыше 2,6 тыс. км водопроводов и обеспечит улучшенное водоснабжение в 468 населенных пунктах с численностью населения порядка 1,3 млн человек. При этом к централизованному водоснабжению будет подключено 53 населенных пункта. На реализацию указанных проектов в текущем году направлено 100,9 млрд тенге, в том числе: 38,2 млрд тенге — средства Национального фонда; 59,3 млрд тенге — средства Специального государственного фонда; 3,4 млрд тенге — средства республиканского бюджета.

Министр также проинформировал, что по итогам 5 месяцев 2025 года построено порядка 250 км водопроводных сетей. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 проектов в 6 областях.

Министр подчеркнул, что реализация этих проектов позволит улучшить водоснабжение 150 сельских населенных пунктов, в которых проживает около 500 тыс. человек, в том числе 4 села будут впервые подключены к централизованному водоснабжению. Параллельно с этим ведется разработка проектно-сметной документации по 6 проектам реконструкции групповых водопроводов в трех областях — Акмолинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской. Эти проекты предусматривают реконструкцию 102 км водопроводных сетей, что позволит улучшить водоснабжение в 202 населенных пунктах с общей численностью населения 335 тыс. человек.

Министр заявил, что наряду с обеспечением населения качественной питьевой водой, важнейшим приоритетом государственной водной политики является рациональное и устойчивое использование водных ресурсов, включая меры по водосбережению. Он отметил, что в аграрном секторе сформирована нормативно-правовая база, направленная на стимулирование внедрения водосберегающих технологий. Параллельно ведется активная работа по повышению эффективности водопользования на промышленных предприятиях.

9 апреля текущего года Глава государства подписал новый водные кодекс, который закрепляет поэтапный переход на системы оборотного и повторного водоснабжения. Реализация этого направления будет осуществляться в течение семи лет, включая двухлетний переходный период и пятилетний этап практического внедрения.

Вся проводимая комплексная работа осуществляется в соответствии с утвержденной Дорожной картой по водосбережению на 2024–2026 годы, состоящей в совокупности из 32 мероприятий.

Министр также отметил, что одним из приоритетных направлений устойчивого и эффективного управления водными ресурсами в современных условиях является цифровизация. В этой связи Министерством реализуется комплекс системных мер, направленных на внедрение цифровых технологии в отрасль.

С начала 2025 года Министерством, при поддержке гранта Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития, ведется разработка Национальной информационной системы водных ресурсов. Платформа станет единым цифровым пространством, интегрирующим данные о водных объектах из различных источников: спутникового мониторинга, датчиков и приборов учета, гидропостов, оперативной отчетности и ведомственной статистики.

Кроме того, в рамках поручений Главы государства, осуществляется автоматизация оросительных сетей и учета водных ресурсов. В целях модернизации и цифровизации оросительной инфраструктуры протяженностью более 3,5 тыс. км министерством ведется поэтапная работа по автоматизации каналов. В текущем году реализуются проекты по оснащению 58 гидропостов в Кызылординской области средствами автоматического учета воды.

Также осуществляется разработка проектно-сметной документации для оцифровки оросительных сетей в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской и области Жетісу, общей протяженностью свыше 5 тыс. км. До 2027 года планируется не только цифровизация систем учета воды, но и внедрение автоматизированных гидрозатворов, что позволит оптимизировать процессы водораспределения.

Особое внимание уделяется использованию продукции отечественных производителей оборудования, которая будет приоритетной при выборе технологических решений. Завершение работ на каналах обеспечит полную интеграцию данных в информационную систему и позволит повысить точность и прозрачность планирования водозабора.

Для обеспечения целостности функционирования системы в 2024 году создан Информационно-аналитический центр водных ресурсов, основной задачей которого является сбор, систематизация и анализ данных о водном фонде, а также сопровождение и развитие информационных систем.

В заключение Министр Нуржигитов подчеркнул, что весь комплекс проводимых министерством мероприятий, включающий строительство и модернизацию объектов инфраструктуры, внедрение водосберегающих и цифровых технологий, нацелен на обеспечение устойчивого использования водных ресурсов страны в условиях нарастающих климатических рисков.