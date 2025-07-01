Главы Минцифры прокомментировал слухи об отказе государства от eGov

Сегодня более 90% государственных услуг доступно в онлайн-формате.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, отвечая на вопросы журналистов в парламенте, прокомментировал циркулирующие слухи об отказе государства от портала eGov. По его словам, это недостоверная информация, передает Kazpravda.

«Не подтверждаю. eGov — очень популярный инструмент, который позволяет в удобном порядке получить более тысячи услуг для наших граждан, — сказал он. Главы Минцифры напомнил, что сегодня более 90% государственных услуг доступно в онлайн-формате. — Поэтому мы себе не можем позволить, чтобы для граждан не был доступен eGov. Это критически важный инструмент для получения госуслуг, который позволяет в максимально удобном формате предоставлять их для наших клиентов».