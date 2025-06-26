Казахстанцам упростят возврат товаров с зарубежных маркетплейсов

Казпочта займется оформлением деклараций и возвратом некачественных товаров.

Вице-премьер национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о предстоящих изменениях, которые упростят для казахстанцев покупки на зарубежных онлайн-площадках. Одним из ключевых новшеств станет участие АО «Казпочта» в процессе доставки и возврата товаров, приобретенных на маркетплейсах, таких как Amazon, передает Liter.kz.

«Сейчас вы заказываете товар, он приходит, и если что-то не то, или некачественное — вернуть очень сложно, возникает много вопросов. Теперь, если заказ оформлен через оператора и не превышает 200 евро и 31 кг, декларацию за вас оформит Казпочта, и вы за нее платить не будете», — сообщил Жумангарин.

Кроме того, Казпочта будет доставлять посылки прямо домой. В случае если товар не подойдет, покупатель сможет оформить возврат, и этим также займется нацоператор. Ответственность за неправильное декларирование, как уточнил министр, также будет нести Казпочта, если покупатель не оформлял документы самостоятельно.

Что касается налогов, то вместо совокупного таможенного платежа в 15% при превышении порога в 200 евро и 31 кг, теперь будет действовать система с уплатой НДС и дополнительными процентами со стороны торговой площадки.

«Подорожание ожидается примерно на 2%. Но не думаю, что это повсеместно. На маркетплейсах высокая вариативность цен и постоянные скидки, так что оценить влияние трудно», — добавил Жумангарин.

По мнению министра, нововведения должны не только упростить процедуру онлайн-покупок, но и обеспечить большую защиту прав потребителей.