Казахстан и Кыргызстан подключатся к системе обмена данными о въезжающих в ЕАЭС грузовиках

Россия и Беларусь такими данным уже обмениваются.

До конца 2025 года Казахстан и Кыргызстан подключатся к системе обмена данными о грузовых авто, которые въезжают в ЕАЭС. Россия и Беларусь завершили все работы по информационной системе — страны уже обмениваются данными. Внедрение процесса должно повысить эффективность деятельности национальных уполномоченных органов, ответственных за контроль грузопотоков при въезде в ЕАЭС, передает Sputnik.