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    Казахстан и Кыргызстан подключатся к системе обмена данными о въезжающих в ЕАЭС грузовиках

    Россия и Беларусь такими данным уже обмениваются.

    26 июня 2025 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Общество, Соседи

    До конца 2025 года Казахстан и Кыргызстан подключатся к системе обмена данными о грузовых авто, которые въезжают в ЕАЭС. Россия и Беларусь завершили все работы по информационной системе — страны уже обмениваются данными. Внедрение процесса должно повысить эффективность деятельности национальных уполномоченных органов, ответственных за контроль грузопотоков при въезде в ЕАЭС, передает Sputnik.

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