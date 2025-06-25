Где и как посмотреть свою кредитную историю бесплатно

Этот документ содержит информацию обо всех кредитах и займах, а также о своевременности их возврата.

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как можно проверить свою кредитную историю. Кредитная история — это официальный документ, содержащий информацию обо всех кредитах и займах, оформленных на физическое или юридическое лицо, а также о своевременности их возврата, передает Zakon.kz.

«Формирование кредитной истории начинается с момента оформления первого займа. Она необходима для оценки платежной дисциплины при рассмотрении новых кредитных заявок банками, микрофинансовыми организациями и другими финансовыми институтами. Наличие положительной кредитной истории повышает шансы на получение займа в будущем, позволяет рассчитывать на более выгодные условия кредитования», — отметили в АРРФР.

Каждый гражданин Казахстана имеет право один раз в календарном году бесплатно получить свой персональный кредитный отчет. Повторный запрос в течение того же года — платный.

Получить отчет можно следующими способами:

— через сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро;

— через портал eGov;

— в отделениях ЦОН, Казпочты и офисе Первого кредитного бюро;

— через Государственное кредитное бюро.

«Если вы заметили в своем кредитном отчете недостоверные данные — например, запись о просрочке по уже погашенному займу или полностью выплаченному кредиту, обязательно обратитесь в соответствующий банк или МФО. Подтвердите свои претензии соответствующими документами», — говорится в сообщении.

Оспорить недостоверную информацию можно бесплатно также через сайт Fingramota.kz: перейдите в раздел Продукты и услуги, далее — Оспаривание информации в кредитной истории, заполните специальную форму, указав ИИН и номер телефона. Проект реализуется Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Первым кредитным бюро.

Для повышения финансовой безопасности и своевременного реагирования на возможные мошеннические действия рекомендуется подключить услугу мониторинга кредитной истории — Контроль кредитной истории. Она позволяет получать уведомления при любых изменениях в вашей кредитной истории — появлении новых займов, просрочек, изменений задолженности и других событиях. Подключить услугу можно через портал eGo, сайт или мобильное приложение Первого кредитного бюро.