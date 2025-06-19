Казахстанец оформил покупку авто онлайн и получил штраф

В отношении него составили протокол по ч. 4 ст. 590 КоАП за управление автомобилем якобы с подложными государственными номерными знаками.

В Костанае автолюбитель попал в неприятную ситуацию с авто после его покупки. В Костанайском облсуде рассказали, что он приобрел и переоформил автомобиль онлайн, через раздел «Госуслуги» в приложении банка. Сделка была зарегистрирована, затем поступило уведомление о снятии авто с учета, и позднее — о необходимости получения новых номеров в ЦОНе. Автовладелец поехал в специализированный ЦОН для завершения процедуры, но был остановлен сотрудниками полиции. В отношении него составили протокол по ч. 4 ст. 590 КоАП за управление автомобилем якобы с подложными государственными номерными знаками, передает Zakon.kz.

Мужчина оспорил этот штраф в суде.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что номера не являлись поддельными, но были признаны недействительными из-за снятия автомобиля с регистрации. Согласно требованиям ч. 4 ст. 590 КоАП, ответственность наступает лишь при наличии умысла, которого в действиях гр. И установлено не было. Он управлял автомобилем только с целью законной перерегистрации. Оформление автомобиля через приложение полностью соответствует закону и согласовано с уполномоченными органами МВД», — пришли к выводу суде.

По результатам рассмотрения суд Костаная признал отсутствие в действиях истца состава административного правонарушения. Постановление не вступило в законную силу.