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    Детские SIM-карты появились в Алматы

    Абонентский номер автоматически блокирует вредоносный контент.

    18 июня 2025 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Безопасность, Общество

    В Алматы официально запущен проект SIM KIDS. Ранее по поручению Генерального прокурора выработаны предложения в Комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов и ограждению несовершеннолетних от опасного влияния деструктивного контента в интернете. В рамках инициативы прокуратурой города Алматы совместно с оператором связи TELE2/ALTEL был запущен пилотный проект SIM KIDS, передает Liter.kz.

    Это специальная детская SIM-карта, созданная для безопасного и контролируемого доступа в интернет. Она автоматически блокирует вредоносный контент, позволяет родителям отслеживать активность ребенка в приложениях и обеспечивает возможность связи с ребенком даже в беззвучном режиме. Проект успешно прошел этап пилотного тестирования и в настоящее время доступен для подключения всем желающим.

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