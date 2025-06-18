Детские SIM-карты появились в Алматы

Абонентский номер автоматически блокирует вредоносный контент.

В Алматы официально запущен проект SIM KIDS. Ранее по поручению Генерального прокурора выработаны предложения в Комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов и ограждению несовершеннолетних от опасного влияния деструктивного контента в интернете. В рамках инициативы прокуратурой города Алматы совместно с оператором связи TELE2/ALTEL был запущен пилотный проект SIM KIDS, передает Liter.kz.

Это специальная детская SIM-карта, созданная для безопасного и контролируемого доступа в интернет. Она автоматически блокирует вредоносный контент, позволяет родителям отслеживать активность ребенка в приложениях и обеспечивает возможность связи с ребенком даже в беззвучном режиме. Проект успешно прошел этап пилотного тестирования и в настоящее время доступен для подключения всем желающим.