В МЦРИАП прокомментировали информацию об утечке данных граждан в Сеть.

В ведомстве сообщили, что изучают распространяемую в сети информацию об утечке персональных данных граждан. Комитет информационной безопасности совместно с соответствующими правоохранительными и спецорганами проводят проверку, включая анализ актуальности представленных данных. По заявлению ведомства, первичный анализ указывает на возможное происхождение сведений из частных информационных систем. Хакерских атак или утечек персональных данных из государственных информсистем на данный момент не зафиксировано, передает Kazpravda.kz.

До завершения проверки делать окончательные выводы или подтверждать достоверность информации преждевременно, отметили в Минцифры. Граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства. В министерстве также напомнили, что в аналогичных случаях, имевших место в прежние годы, утечка касалась устаревших данных, полученных из различных баз из сферы услуг и микрофинансовых организаций.

Министерство держит ситуацию на контроле. Дополнительная информация будет размещена после окончания проверки.