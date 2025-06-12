Назначен новый глава Казпочты

Бекежан Жакеев, который ранее был зампредседателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов», возглавил АО «Казпочта».

Председателем правления АО «Казпочта» назначен Бекежан Искандарович Жакеев. Он имеет 22-летний опыт в правовой, финансовой и инвестиционной сферах. Занимал руководящие позиции в банковском и юридическом секторах, передает Zakon.kz.

Бекежан Жакеев окончил Академию юриспруденции Высшая школа права «Əділет» по специальности «Юриспруденция», а также Евразийский гуманитарный институт по специальности «Бакалавр экономики и бизнеса».

Трудовую деятельность начал с 2003 года юристом в банковской системе. с 2009 по 2024 год в разное время проработал на руководящих позициях в производственном, квазигосударственном и финансовом секторах экономики. С начала 2024 года занимал должность руководителя аппарата — директора Юридического департамента и Административной работы НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

До нового назначения, с сентября 2024 года, занимал должность заместителя председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

Напомним, с 3 октября 2022 года должность председателя правления АО «Казпочта» занимала Асель Жанасова. 8 июня 2025 года распоряжением Касым-Жомарта Токаева она назначена советником Президента РК.