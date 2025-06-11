Венчурные инвестиции в ИИ достигли рекордных 73,1 млрд долларов

Искусственный интеллект, большие языковые модели и центры обработки данных являются одними из самых перспективных и захватывающих отраслей в настоящее время.

Прогнозируется, что глобальный рынок ИИ достигнет 4,8 трлн долларов к 2033 году. Чтобы определить основные инвестиционные сделки в сфере ИИ в 2025 году и отслеживать меняющуюся динамику венчурного капитала в этом секторе, команда BestBrokers собрала данные об инвестициях и фондах из Pitchbook, CB Insights и нескольких других источников и проанализировала последние финансовые раскрытия ведущих венчурных компаний.

Цифры показывают, что финансирование стартапов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения неуклонно растет с 2015 года. Хотя в первом квартале 2025 года было зафиксировано наименьшее количество венчурных сделок с 2020 года, он также ознаменовал пик инвестиций в ИИ: более 57% мирового венчурного финансирования в течение квартала было направлено в стартапы в сфере ИИ и машинного обучения.

Основные выводы отчета:

— В первом квартале 2025 года венчурные компании инвестировали в общей сложности 126,3 млрд долларов, из которых 73,1 млрд долларов направлены в частные стартапы в сфере ИИ и машинного обучения (57,9%), что стало крупнейшей квартальной инвестицией в истории сектора.

— Крупнейшая инвестиция в ИИ за квартал была получена в результате сделки SoftBank с OpenAI на сумму 40 млрд долларов, в результате которой стоимость компании превысила 300 млрд долларов и был установлен новый мировой рекорд по величине частных инвестиций в технологии на сегодняшний день.

— Общее количество сделок венчурного капитала в начале 2025 года сократилось до всего 7551, что является самым низким показателем за более чем десятилетие, что отражает растущую осторожность компаний в отношении стартапов, у которых нет четкого пути монетизации.

— В первом квартале 2025 года венчурные компании осуществили 2101 инвестицию в стартапы в сфере ИИ и МО, что составило примерно 27,8% всех зарегистрированных сделок. Это самое низкое количество инвестиций в сферу ИИ с четвертого квартала 2020 года.

— Северная Америка лидирует как по количеству венчурных сделок в сфере ИИ, так и по инвестиционной стоимости. В первом квартале 2025 года компании в регионе были ответственны за 1056 из 2101 зарегистрированных сделок в сфере ИИ. Что еще более примечательно, североамериканские венчурные фонды внесли $65,3 млрд — впечатляющие 89,3% от $73,1 млрд, инвестированных во всем мире в стартапы в сфере ИИ и МО с начала года.

— В 2015 году сделки в сфере ИИ составили всего 8,6% от всех инвестиций с венчурным капиталом. К первому кварталу 2025 года эта доля выросла до 27,8%. Еще более поразительным является скачок в стоимости финансирования: стартапы в сфере ИИ привлекли 57% мировых венчурных инвестиций в этом квартале, что подчеркивает растущую уверенность инвесторов в будущем искусственного интеллекта.

В последние годы ИИ претерпел экспоненциальный рост, став основополагающим элементом в современных технологических секторах. Значительная поддержка со стороны крупных инвесторов, включая Vision Fund SoftBank, Andreessen Horowitz и Tiger Global Management, продолжает подпитывать инновации и привлекать новую волну предпринимателей, стремящихся использовать потенциал этой технологии.