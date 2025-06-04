Более 247 тыс. казахстанцев прошло обучение на платформе Skills Enbek

Всего на платформе зарегистрировалось 791,3 тыс. казахстанцев, из которых 292,6 тыс. — в 2025 году.

С начала 2025 года 247,6 тыс. граждан, из которых порядка 39,4 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek.

Обучение за весь период действия платформы прошло 658,5 тыс. человек, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК. Из 39,4 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 10,4 тыс. человек — представители молодежи, в основном из Туркестанской, Алматинской, Костанайской областей и города Шымкент.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе более 1000 курсов по различным направлениям, из них 332 — бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами в мае стали «Твой карьерный старт: как использовать «Электронную биржу труда», «Построение отдела продаж в отеле», «Кассир», «Motion design», «Страховой агент».

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по образованию и воспитанию, социальному обслуживанию и других.

Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.