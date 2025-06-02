Казахстанцев хотят штрафовать за распространение противоправного контента

Принято постановление правительства от 31 марта 2025 года «О проекте Закона РК «О внесении изменения и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам профилактики правонарушений»».

Законопроект внесен на рассмотрение мажилиса парламента РК. Он предусматривает ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, статья 456-2 («Распространение ложной информации») дополнена новой частью следующего содержания: Размещение, распространение противоправного контента, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге в 2025 году), передает Zakon.kz.

Если эти действия совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания, то предусматривается штраф уже в размере 40 МРП (147 680 тенге), либо административный арест на срок до десяти суток.

Кроме того, дополнена статья 479 частью 2 следующего содержания: Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи («Несообщение руководителем организации и другими лицами о принятых мерах, а равно непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению уголовных или административных правонарушений, по представлениям органов (должностных лиц), рассматривавших дело»), влекут штраф на должностных лиц в размере 20 МРП, на субъектов предпринимательства — в размере 20 МРП, либо приостановление деятельности.

Согласно закону об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, противоправным контентом являются: призыв, пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности РК, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, суицида, порнографии, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, идеи сепаратизма, мошенничества, информации, способствующей нарушению межнационального и межконфессионального согласия, а также высказывания, подвергающие сомнению государственность и территориальную целостность республики, информация, раскрывающая государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, и иная информация, запрещенная законами РК.