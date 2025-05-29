Serverspace начинает работу в Узбекистане

Это ответ компании на рост цифровой экономики в стране.

Международный провайдер облачных услуг Serverspace (корпорация ITG) анонсировал открытие своего официального представительства в Республике Узбекистан. Это решение стало ответом на динамичное развитие цифровой экономики страны и растущую потребность местного бизнеса в современных технологиях виртуализации и облачного хранения данных.

Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, отметил стратегическую важность нового рынка: «Мы видим устойчивый рост интереса к облачным технологиям со стороны бизнеса и государственных структур Узбекистана. Для Serverspace это не просто расширение географии, а осознанное решение приходить в регионы, где цифровая трансформация набирает темп. Мы готовы участвовать в этом процессе и вносить вклад в развитие технологической инфраструктуры региона».

В ближайших планах Serverspace — развертывание облачной инфраструктуры на базе локальных дата-центров в Узбекистане. Пользователи могут разворачивать виртуальную инфраструктуру на базе enterprise-оборудования с возможностью подключения дополнительных решений для ИТ-проектов (предустановленных приложений, DNS, CDN и инструментов разработчика). Компания также нацелена на дальнейшее расширение своего присутствия в странах Центральной Азии, уделяя особое внимание соответствию сервисов местному законодательству и организации качественной клиентской поддержки.