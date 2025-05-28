В Минздраве объяснили, почему некоторые лекарства не сканируются приложением Naqty Onim

С 1 июля 2024 года в РК введена обязательная маркировка лекарств - информация о препарате должна отображаться при сканировании Data Matrix кода.

Этот касается всех лекарств, произведенных с 1 июля 2024 года — они должны быть промаркированы, а данные переданы в систему Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanba. В Минздраве Казахстана объяснили, почему приложение Naqty Onim «не видит» некоторые лекарства, передает Sputnik.

«Не подпадают под обязательное требование по маркировке и прослеживаемости препараты, произведенные до 1 июля 2024 года», — отметили в Минздраве.

При этом 90 наименований лекарственных средств, произведенных с 1 июля 2022 года, вошли в перечень лекарств, обязательных к маркировке. Но для них, по словам руководителя проекта маркировки лекарственных средств Анар Карибаевой, прослеживаемость не была обязательной.

«Если препарат произведен после 1 июля 2024 года, но не имеет код Data Matrix на упаковке или недоступна информация о его прослеживаемости, то пользователь может направить обращение регулятору в разделе „Помощь“ в приложении Naqty Onim и сообщить о нарушении», — объяснил представитель оператора маркировки.

Обязательной маркировке сегодня не подлежат биологически активные добавки (БАДы) и медицинские изделия. Пилотный проект по маркировке биологически активных добавок находится на стадии реализации, пилот по маркировке медицинских изделий планируется к запуску.