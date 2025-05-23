Карагандинец заплатит 200 тысяч тенге за комментарий в сети

В Караганде мужчину оштрафовали за оскорбительный комментарий в Facebook.

В Караганде районный суд № 2 Казыбекбийского района частично удовлетворил иск гражданина А. к пользователю К. о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для судебного разбирательства стал комментарий, опубликованный в социальной сети Facebook, в котором, по словам истца, содержались порочащие его сведения и персональные данные, передает Liter.kz.

Согласно материалам дела, под аккаунтом, зарегистрированным на имя ответчика К., был размещен комментарий с утверждениями о том, что истец якобы злоупотребляет спиртным и состоит на специальном учете как хронический алкоголик. Также в публикации были раскрыты персональные данные истца. А. расценил это как распространение недостоверной и унижающей достоинство информации и потребовал компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона тенге.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что сведения, опубликованные К., действительно не соответствуют действительности, не были подтверждены официальными данными и распространялись без проверки, с целью очернить репутацию истца. Подобные высказывания, как пояснил суд, формируют негативное общественное восприятие личности и наносят вред деловой репутации. Суд обязал ответчика опубликовать опровержение и взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч тенге, а также возложил на него судебные издержки. Решение суда вступило в законную силу и не было обжаловано в апелляционном порядке.