В Алматы в продаже нашли поддельные смартфоны

Изъято более 700 единиц контрафактной продукции.

На одном из крупных торговых рынков Алматы торговали поддельными смартфонами Xiaomi. Об этом 21 мая 2025 года рассказали в Министерстве юстиции. В настоящее время принимаются процессуальные меры по привлечению виновного к административной ответственности по статье 158 КоАП РК. Материалы дела будут переданы в суд, передает Zakon.kz.

«На основании заявления представителя компании Xiaomi Inc. на одном из крупных торговых рынков Алматы органами юстиции успешно проведены внеплановые проверки и выявлены факты незаконного использования таких товарных знаков как Xiaomi, Redmi и mi. По итогам мероприятий изъято более 700 единиц контрафактной продукции, в том числе — мобильные телефоны и мобильные аксессуары на общую сумму свыше 5 миллионов тенге», — заявили в ведомстве.