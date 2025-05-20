Казахстан представил достижения в цифровизации торговли на KazanForum 2025

Была презентована «Информационная система прослеживаемости товарооборота», целью которой является стабилизация поставок и повышение прозрачности торговых процессов.

Казахстанская делегация во главе с вице-министром торговли и интеграции РК Асетом Нусуповым приняла участие в пленарном заседании форума на тему «Цифровизация: новая реальность и возможности для расширения сотрудничества».

Кроме того, вице-министр Асет Ильясович Нусупов в рамках круглого стола «Торгово-промышленный диалог Россия — Казахстан» обсудил ключевые направления сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Татарстан. В ходе обсуждения казахстанская сторона представила основные достижения в сфере цифровизации торговли. Были обозначены меры, направленные на успешную и эффективную цифровую трансформацию торговых процессов, а также приведены основные показатели товарооборота между Казахстаном и Татарстаном.

Также была презентована «Информационная система прослеживаемости товарооборота», целью которой является стабилизация поставок и повышение прозрачности торговых процессов. Это, в свою очередь, позволит снизить влияние сезонных колебаний цен и улучшить доступность необходимых товаров для населения.

Кроме того, в рамках круглого стола были рассмотрены ключевые показатели развития электронной и биржевой торговли, включая механизмы безбумажной торговли и проведения цифровых транзакций.

Участники заседания отметили необходимость трансформации подходов к ведению бизнеса в новых реалиях. По итогам работы сессии выражена готовность продолжать взаимовыгодное сотрудничество.