Минфин: Порог по мобильным переводам действует, но проверок пока нет

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал, начались ли проверки мобильных переводов в Казахстане.

В феврале Минфин увеличил порог по мобильным переводам до 1 млн тенге за три месяца. В связи с этим у спикера поинтересовались, были ли с тех пор изменения в регулировании, проводились ли проверки и привлекались ли к ответственности нарушители. По словам вице-министра, вопрос о контроле за переводами, превышающими 100 транзакций в месяц, остается в стадии обсуждения, передает Zakon.kz.

«Каких-либо действий, как я понимаю, еще не предпринимали. Дополнительно мы доложим по этому вопросу», — ответил Даурен Темирбеков.

Он подтвердил, что соответствующая норма действует, однако каких-либо проверочных мероприятий пока не проводится.

Напомним, ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов озвучил, к какому решению насчет мониторинга мобильных переводов пришли Министерство финансов и Национальный банк РК.