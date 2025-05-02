Озвучены новые критерии проверки мобильных переводов

В кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов поделился планируемыми изменениями к проверке мобильных переводов граждан в Казахстане.

Напомним, на сегодняшний день для проверки применяется следующий критерий: получение одним физическим лицом на банковский счет мобильных переводов от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение 3 месяцев подряд. При этом оба условия должны выполняться одновременно, передает Учёт.kz.

30 апреля 2025 года мажилис принял поправки в действующий налоговый кодекс, а также принял во втором чтении новый налоговый кодекс. В действующий налоговый кодекс были включены нормы по мобильным переводам.

«В принципе, подходы уже определены. Они были ясны и ранее: получение переводов три месяца подряд от разных 100 лиц, плюс сумма переводов должна превышать 12-кратный МЗП, это на сегодня больше 1 млн тенге», — сказал Биржанов.

Документ направлен в сенат, после его одобрения Министерство финансов РК с Нацбанком утвердят совместный приказ по критериям. Отмечается, что даже если приказ вступит в силу в июне 2025 года, банки второго уровня начнут передавать данные налоговым органам только по итогам календарного года (т.е. в 2025 году за 2024 год).