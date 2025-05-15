Внедрить искусственный интеллект в школьную программу предлагает депутат

По его словам, в школах отсутствует политика использования ИИ.

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал, почему важно учить детей использовать ИИ. В депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова он отметил, что искусственный интеллект стремительно трансформирует мир, экономику, рынок труда и систему образования. По его словам, прошло более двух лет с момента появления ChatGPT, DeepSeek и других ИИ-систем, однако в школьной системе Казахстана по-прежнему отсутствует системный подход к обучению искусственному интеллекту, передает Zakon.kz.

«Мы продолжаем делать вид, что это нас не касается. Хотим мы этого или нет, дети уже активно используют ИИ для выполнения домашних заданий, написания сочинений и подготовки презентаций. Но мы не научили их делать это правильно, этично, с соблюдением принципов академической честности. Без должного сопровождения это ведет к зависимости от подсказок, поверхностному мышлению и нарушению этических норм. Учителя не подготовлены. Методических рекомендаций нет. Политика использования ИИ в школах отсутствует. Обсуждение ограничено лозунгами. Как проверять такие работы? Что считать нарушением? Как оценивать? Ответов нет», — сетует мажилисмен.

Он уверен, что без преподавания этики ИИ, развития критического мышления и навыков информационной гигиены вырастает поколение пользователей, не способных отличать факты от вымысла. Он просит главу правительства поручить Министерству просвещения и другим профильным ведомствам разработать дорожную карту по внедрению искусственного интеллекта в школьное образование.

«Просим провести аудит действующих учебных программ и разработать учебные модули по ИИ. Возможно, разработать и ввести в базовую школьную программу дисциплину „Искусственный интеллект и цифровая грамотность“, начиная с 5-6 классов, обеспечить подготовку и повышение квалификации учителей, а также разработать политику использования ИИ в школьном образовании и научных исследованиях. Может быть разработана национальная политика этичного и безопасного использования ИИ в школьной практике», — добавил парламентарий.

Указал он и на необходимость введения обязательной переподготовки педагогов с сертификацией по использованию ИИ в обучении.

Мотивируя необходимость таких мер, Аймагамбетов сообщил, что ведущие государства делают ставку на обучение.

«Они внедряют искусственный интеллект в школьную программу как важный элемент базового образования. Примеры говорят сами за себя. В США более 250 генеральных директоров крупнейших компаний, включая Microsoft, Adobe, IBM и Uber, подписали открытое письмо с призывом ввести обязательное обучение ИИ в школах. Письмо поддержали ведущие образовательные организации. Эстония, лидер Европы по качеству школьного образования и единственная неазиатская страна в топе PISA, с сентября запускает национальную программу AI Leap: все старшеклассники получат доступ к ChatGPT, а учителя пройдут специальную подготовку. С нового учебного года в школах Пекина вводятся обязательные занятия по ИИ (не менее 8 часов в год) — как самостоятельный предмет или как часть естественно-научного блока», — резюмировал мажилисмен.