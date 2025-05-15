В Казахстане запретят использовать ИИ для распознавания лиц в общественных местах

Мажилис принял законопроект об искусственном интеллекте.

Полностью автономные системы искусственного интеллекта будут запрещены на территории Казахстана из соображений безопасности. Об этом говорится в рассматриваемом мажилисом законопроекте об ИИ, передает Sputnik.

Системы ИИ будут классифицированы по степени риска — от минимального до высокого. Системы высокого риска будут отнесены к объекту критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Это позволит обеспечить контроль их безопасности.

В новом законопроекте предусмотрен ряд запретов при работе с ИИ. Запрещено:

— использование ИИ, влияющего на поведение людей без их осознанного согласия;

— использование ИИ, который намеренно пользуется уязвимостями людей: возраст, инвалидность, социальное положение;

— оценка или классификация людей по их социальному поведению или характеристикам (социальный скоринг);

— использование ИИ для анализа эмоций людей без их согласия;

— использование ИИ для распознавания лиц в общественных местах в режиме реального времени за исключением случаев, разрешенных законом;

— создание и распространение результатов деятельности ИИ, которые запрещены законодательством.

В случае причинения ущерба пользователям ответственность за это несут владельцы и операторы систем ИИ. Страхование ответственности за вред, причиненный ИИ, предлагается как добровольная мера, но оно может стать важным элементом защиты прав граждан. Все это соответствуют международным стандартам защиты прав человека в условиях нового технологического общества, отметили в мажилисе.