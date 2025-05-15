Следите за новостями

Цифра дня

747,5 млн долларов — рынок MedTech в Казахстане

    Google Classroom теперь доступна на казахском языке

    Чтобы перейти на государственный язык, достаточно изменить настройки аккаунта Google.

    15 мая 2025 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Образование, Общество, Культура

    Компания Google официально расширила языковую поддержку платформы Google Classroom — в апреле в список добавлен казахский язык. Google Classroom — одна из самых популярных образовательных платформ в мире, которой пользуется более 170 миллионов человек. Теперь для школ с казахским языком обучения открываются новые цифровые возможности. Это важный шаг к цифровому равенству для учеников и педагогов Казахстана.

    Чтобы перейти на казахский язык, достаточно изменить настройки аккаунта Google — интерфейс платформы автоматически адаптируется в веб-версии и мобильном приложении.

    В январе Академия Алтынсарина подписала меморандум о сотрудничестве с Google и Microsoft. Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев провел переговоры с представителями крупнейших мировых IT-компаний. Казахская версия Google Classroom — первый шаг на пути к созданию современной цифровой экосистемы в образовании.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.