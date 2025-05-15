Казахстан и Гарвард запускают проект по оцифровке редких казахстанских книг и рукописей

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек провел ряд встреч в США, направленных на развитие стратегического партнерства в сфере высшего образования и науки.

Одним из ключевых итогов стало подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК и Центром российских и евразийских исследований имени Дэвиса при Гарвардском университете.

Стороны договорились о запуске совместных инициатив в академической и научной сферах. В частности, документ предусматривает организацию академических обменов, включая стипендии и научные стажировки по таким направлениям, как история, политика, экономика, устойчивое развитие и другие. Ученым будет предоставлен временный доступ к библиотечным и архивным ресурсам Гарвардского университета в рамках совместно реализуемых проектов.

Особое внимание стороны уделили вопросам сохранения и популяризации исторического наследия Казахстана. В этой связи был согласован запуск совместного проекта с библиотекой Хоутон Гарвардского университета по каталогизации и оцифровке казахстанской коллекции редких книг и рукописей. Программа предусматривает разработку электронной базы данных, которая станет доступной для исследователей и студентов, а также обмен опытом между специалистами библиотек и архивов Казахстана и США в сфере хранения, каталогизации и изучения редких изданий.

Планируется также проведение выставок и культурных мероприятий, посвященных казахстанской коллекции, с целью привлечения внимания к богатому культурному и историческому наследию страны. Кроме того, стороны обсудили возможность разработки учебных курсов на основе материалов казахстанской коллекции редких книг для студентов казахстанских университетов и исследователей.

Важным направлением сотрудничества станет предоставление казахстанским образовательным и научным учреждениям доступа к электронной базе данных библиотеки Хоутон, что значительно расширит возможности для научной работы и образовательного процесса. Меморандум также предусматривает поддержку исследовательских проектов и научных публикаций, основанных на материалах из казахстанской коллекции, что будет способствовать углубленному изучению истории и культуры Казахстана.