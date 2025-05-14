Вычислить должника помог полицейским искусственный интеллект

Больше 1 млн тенге задолжал государству водитель из Туркестанской области.

Мужчину неоднократно штрафовали за превышение скорости и парковку в неположенном месте. Его задержали полицейские с помощью системы «Қорғау». Интеллектуальная камера позволяет выявить тех, кто управляет транспортным средством по подложным номерам, ездит без страховки и нарушает другие правила, передает Zakon.kz.

Автомобиль отправили на штрафстоянку, а владельца привлекли к административной ответственности.

Со слов заместителя начальника управления местной полицейской службы Департамента полиции Ерлана Аскарова, улучшить борьбу с правонарушениями значительно позволяет искусственный интеллект.

«С начала года на штрафстоянки водворили более 5 тыс. автомобилей. Интеллектуальная камера подает сигнал в Центр оперативного управления, а оттуда — на планшеты полицейских, патрулирующих в том же районе», — отметил он.