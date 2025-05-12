Следите за новостями

Цифра дня

747,5 млн долларов — рынок MedTech в Казахстане

    В рамках ЕАЭС создадут единю цифровую платформу учета НДС

    Это делается для упрощения администрирования.

    12 мая 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Соседи

    Евразийский экономический союз объединяет Казахстан, Россию, Беларусь, Киргизию и Армению. В рамках союза действуют единые принципы взимания НДС при торговле между странами. При этом каждая страна имеет свои механизмы администрирования и цифровые системы контроля. Для упрощения администрирования и повышения доверия между странами Евразийская экономическая комиссия рассматривает создание единой цифровой платформы учета НДС, передает Учёт.kz.

    В Республике Казахстан ключевым элементом системы учета взаимной торговли стал переход на обязательное использование электронных счетов-фактур и интеграция с информационной системой учета. Это позволяет обеспечить прозрачность сделок и упростить налоговый контроль.

    Российская Федерация и Республика Беларусь применяют более продвинутые цифровые решения, включая системы прослеживаемости товаров. Такие системы помогают контролировать движение товаров и снижать количество нарушений.

    Киргизская Республика и Республика Армения пока находятся на этапе сближения национальных процедур с подходами остальных стран-участниц ЕАЭС. В этих странах ведется работа по внедрению аналогичных цифровых решений.

    Ставки НДС с странах ЕАЭС составляют: Казахстан и Кыргызстан — 12%; Россия, Беларусь и Армения — 20%.

    Единая цифровая платформа учета НДС позволит унифицировать администрирование налога, повысить доверие между налоговыми органами стран-участниц и улучшить условия ведения бизнеса в ЕАЭС.

    Отметим, что проект нового Налогового кодекса РК, включающий повышение НДС в РК до 16%, принят депутатами во втором чтении и направлен в Сенат.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.