В рамках ЕАЭС создадут единю цифровую платформу учета НДС

Это делается для упрощения администрирования.

Евразийский экономический союз объединяет Казахстан, Россию, Беларусь, Киргизию и Армению. В рамках союза действуют единые принципы взимания НДС при торговле между странами. При этом каждая страна имеет свои механизмы администрирования и цифровые системы контроля. Для упрощения администрирования и повышения доверия между странами Евразийская экономическая комиссия рассматривает создание единой цифровой платформы учета НДС, передает Учёт.kz.

В Республике Казахстан ключевым элементом системы учета взаимной торговли стал переход на обязательное использование электронных счетов-фактур и интеграция с информационной системой учета. Это позволяет обеспечить прозрачность сделок и упростить налоговый контроль.

Российская Федерация и Республика Беларусь применяют более продвинутые цифровые решения, включая системы прослеживаемости товаров. Такие системы помогают контролировать движение товаров и снижать количество нарушений.

Киргизская Республика и Республика Армения пока находятся на этапе сближения национальных процедур с подходами остальных стран-участниц ЕАЭС. В этих странах ведется работа по внедрению аналогичных цифровых решений.

Ставки НДС с странах ЕАЭС составляют: Казахстан и Кыргызстан — 12%; Россия, Беларусь и Армения — 20%.

Единая цифровая платформа учета НДС позволит унифицировать администрирование налога, повысить доверие между налоговыми органами стран-участниц и улучшить условия ведения бизнеса в ЕАЭС.

Отметим, что проект нового Налогового кодекса РК, включающий повышение НДС в РК до 16%, принят депутатами во втором чтении и направлен в Сенат.