Казахстан закупил чипы для суперкомпьютера

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин рассказал о текущем статусе построения суперкомпьютера в Казахстане.

Спикер рассказал, что уже завезена первая партия чипов L40 от Nvidia. Чипы будут установлены на базе ЦОДа, который соответствует всем требованиям безопасности, передает Zakon.kz.

«По стоимости — это недорогие чипы. По мощности — они достаточно низкие. Это то, что разрешалось в первую очередь брать. Поэтому мы воспользовались этой возможностью, чтобы какие-нибудь небольшие модели тренировать на нем. В ближайшее время мы хотим привезти более мощные чипы. Мы ожидаем, что в ближайшие 3-4 месяца они будут завезены на территорию Казахстана и установлены. Мы также проанализировали потребность рынка, экспертов, ученых, компаний. Потребность намного превышает то, что мы сегодня завозим. Поэтому, будем смотреть на будущий закуп в ближайшее время», — рассказал Каныш Тулеушин.

Также у него уточнили, были ли предложены компании Nvidia какие-то особенные условия для Казахстана при покупке чипов.

«Мы в процессе заключения соглашения с одним из глобальных поставщиков таких чипов. Самое главное, что мы получили разрешение от регулятора на импорт оборудования. Потребность в чипах очень большая и превышает то, что мы уже закупили. Есть одна компания, резидент Astana Hub, которой уже нужно более 64 серверов для своей деятельности. Но мы ориентируемся на весь рынок», — ответил Каныш Тулеушин.